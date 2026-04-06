Jon Jones neve egykor szebben csengett az MMA, azon belül is az UFC berkein belül. Az amerikai bunyós a promócióban először a félnehézsúlyúak között ért fel a csúcsra, és állított fel nem egy rekordot a divízión belül, majd felment a királykategóriába, ahol szintén elhódította a világbajnoki övet. Emellett sajnos a botrányok sem kerülték el a sztárt, volt itt minden, rendőrautó lefejelése, családon belüli erőszak vádja, cserbenhagyásos gázolás, szóval Jones nem csak az oktogonon belüli teljesítménye miatt került sokszor a címlapokra. Nos, a mostani helyzet is hasonló, ezúttal ismét egy közlekedési balhé kapcsolódik a nevéhez.

Jon Jones (bal oldalon) egykor az UFC egyik legjobbja volt

Jon Jones most szerencsére elég visszafogott volt

Jonest ezúttal azzal vádolták meg, hogy veszélyesen vezetett az új-mexikói Albuquerque-ben. A videót a szenvedő fél, Bryan Beltran posztolta, amelyben Beltran azt mondta Jones-nak viszonylag ingerülten, hogy „Tanuljon meg vezetni", mert kis híján elütötte őt a pickupjával. „Nyugodj le, tesó. Lazíts” – mondja nyugodtan az UFC legendája, de amikor Beltran mondja neki, hogy tanuljon meg vezetni, Jones felmutatja a középső ujját, majd visszasétál a pickupjához és elhajt.

„A Centralon haladtam az Eubank közelében, amikor a pickup majdnem háromszor elütött, még azután is, hogy először felpörgettem a motort, hogy jelezzem neki, hogy veszélyes, amit művel” – írta Beltran az Instagram-posztjában. „Ezután még kétszer majdnem nekem jött, ezért bemutattam neki, mire ő megállt az út közepén, tolatott, majd ugyanabba a parkolóba hajtott be... Egyébként tudom, hogy Jon Jones volt az, de amikor bemutattam neki, még nem tudtam, ki az – viszont gyorsan rájöttem! Nincs bennem harag iránta, de szerintem lehet, hogy vezetési órákat kellene vennie, mert többször majdnem nekem jött. Remélhetőleg hamarosan csinálok egy másik videót, ahol talán kezet fogunk és elsimítjuk a nézeteltérést.” – mesélte el hosszabban Beltran a történteket.