Rendkívüli

Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Nem változott a terv. Keleti Ágnes fia eladja az ötszörös olimpiai bajnok tornásznő érmeit, reményei szerint magyar vevőnek, de amennyiben ez a terv nem sikerül, úgy külföldre mennek eladásra.

Keleti Ágnes bronzszobrát március 30-án, a Hild téren avatták fel, több mint egy évvel azután, hogy az ötszörös olimpiai bajnok tornásznő egy héttel a 104. születésnapja előtt elhunyt. A legendás sportolót spárgázás közben ábrázoló alkotást Keleti szomszédságában állították fel, az eseményen pedig ott volt a fia, Rafael Bíró Keleti is.

Finnország, Helsinki, 1952. augusztus 3. Keleti Ágnes bemutatja talajtorna gyakorlatát a Helsinki nyári olimpián
Fotó: MTI Fotó/Magyar Fotó

Mi lesz a sorsa Keleti Ágnes érmeinek?

A legendás tornásznő fia nyolc hónappal ezelőtt úgy fogalmazott a Blikknek, hogy az lenne az optimális, ha ezek a kincsek Magyarországon, magyar tulajdonban maradnának, hozzátéve, hogy gondolni kell a nyugdíjas évekre. Az említett oldal a bronzszobor felavatása után ismét érdeklődött a tíz olimpiai éremről, amelyekből öt az arany.

A hagyatéki eljárás már lezárult, az érmek és a díjak sorsáról a testvéremmel, Dániellel határoztunk: eladjuk őket

− mondta Rafael, akinek testvére májusban érkezik Magyarországra. 

„Lehet, hogy egy alapítvány lesz a vásárló, de az sem kizárt, hogy egy tehetős magyar. Ha meg nem sikerül, külföldre megy eladásra egy aukciós házhoz árverésre, esetleg egy múzeum veszi meg” − tette hozzá Keleti Ágnes fia, majd hozzátette, nyélbe lesz ütve az ügylet, és mindenképpen értesíteni fogják a közvéleményt, hogy mi lett az olimpiai érmek sorsa.

Keleti Ágnes szobra
Fotó: Székelyhidi Balázs - Magyar Nemzet

Ami az éremgyűjteményt illeti, a legendás tornásznő öt olimpiai aranyat (ebből négyet 1956-ban szerzett), három ezüstöt és két bronzérmet szerzett pályafutása során.

  • Kapcsolódó tartalom

 

