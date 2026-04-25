Eisenkrammer Károly kiemelte, minden város szeretné magát megmutatni, de amire itt készülnek, azt a szervezőbizottság is ferde szemmel nézte az elején. Majd az egykori sportolóhoz, Kempf Zozóhoz fordulva hozzátette, „ha valakiben megbízom, hogy meg tudod csinálni, akkor az te vagy”.

Kempf Zozó trükkje mindenkit lenyűgöz majd

Kempf Zozó elárulta, csapatának, a RideZone-nak a tagjaival - Kempf Patrikkal, Szilágyi Szabolccsal és Cservenák Csepellel - arra készülnek, hogy hátraszaltóban keresztben átugorják a teljes mezőnyt a lassú rajt alatt, a városközpontban található Kossuth Lajos téri körforgalomnál.

„Magyarországon ilyen még nem volt, büszkeség, hogy ezt a szülővárosomban tehetem meg” – fogalmazott.

Eisenkrammer Károly azt mondta, a május 12-i csapatbemutatóra szeretnék elhívni Vas Kata Blankát; Valter Attila országútikerékpár-versenyző, a 2020-as Tour de Hongrie győztese pedig versenyzőként indul a megmérettetésen. Vele összetett versenyben esélyesként számolnak, Eisenkrammer szerint a pécsi és veszprémi szakaszokon tud majd időelőnyt összeszedni; ahogyan Dina Mártont is 1-10. közé várják összetettben.

Eisenkrammer közölte, várhatóan a sprintersztárokról fog szólni a verseny, akik a Tour de France előtti utolsó felkészülési állomások egyikének tekintik a Tour de Hongrie-t.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester megtiszteltetésnek nevezte, hogy „a gyulai történelmi környezet adja a versenyhez a kulisszákat”, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a turizmus további erősödését hozza a rendezvény.

Azt mondta, hozzáláttak ez előkészületekhez: térkőburkolatok, sétányok, utcabútorok felújításához, hídkorlátok festéséhez, kátyúzáshoz; és örömmel közölte, hogy a Magyar Közút is felújít számos útszakaszt, amelyet korábban hiába kértek. Megjegyezte, a május 12-i csapatbemutató a várkertben igazi show-műsor lesz, szeretnék bevonni a helyi közösségeket - diákokat, sportolókat - is előadóként a verseny felvezetésébe. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a rajt napján, május 13-án sok lezárás és forgalomkorlátozás lesz a városban.