William Crolla négyszer is padlóra került, majd egy pokoli ütéssel kifektette Glenn Byrne-t, aki az esetet követően hordágyon vittek ki a ringből. A brutális kiütés súlyos agyrázkódást okozott az ír ökölvívónál, szerencsére már stabil az állapota.

William Crolla elképesztő teljesítményt mutatott be, miután Glenn Byrne ellen négyszer is a földre került, majd a hetedik menetben ő küldte padlóra az ellenfelét, és véget is ért a mérkőzés. A kiütés után rögtön látszódott, hogy nagy a baj, hiszen a 29 éves sportoló elvesztette az eszméletét, és csak hordágyon tudta elhagyni a ringet.

A hetedik menetben jött a kiütés
A hetedik menetben jött a kiütés
Fotó: DAZN Boxing/Youtube

Hihetetlen teljesítmény a kiütés előtt

Byrne négy alkalommal is padlóra küldte Crollát, aki az ír nagy sajnálatára folytatni tudta a küzdelmet, s a hetedik menetben egy nagy ütéssel lezárta a találkozót. Byrne elterült a földön, majd rángatózni kezdett, szerencsére az orvosi csapat gyorsan a segítéségre sietett, de annyira már nem volt jó állapotban, hogy a saját lábára álljon. A The Sun szerint a 29 éves ökölvívót oxigénre kellett kötni, később kórházba szállították.

Remélem minden rendben vele. Sajnálom, hogy megünnepeltem a győzelmem, nem láttam, hogy ilyen súlyos dolog történt. Azt hiszem, mindenkinek meg kell tapsolnia Byrne-t, igazi hős volt"

− mondta Crolla, aki nem sokkal később megkapta a jó hírt, miszerint ellenfele állapota stabilizálódott, bár súlyos agyrázkódást szenvedett.

Az esetet követően a szervezetet és bíráskodást kritizálták, többen is úgy vélekedtek, hogy a bírónak már Crolla harmadik padlóra kerülésénél (háromszor a második, egyszer az ötödik menetben) le kellett volna állítania a bunyót, mégsem tette meg. 

