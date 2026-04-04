William Crolla elképesztő teljesítményt mutatott be, miután Glenn Byrne ellen négyszer is a földre került, majd a hetedik menetben ő küldte padlóra az ellenfelét, és véget is ért a mérkőzés. A kiütés után rögtön látszódott, hogy nagy a baj, hiszen a 29 éves sportoló elvesztette az eszméletét, és csak hordágyon tudta elhagyni a ringet.

A hetedik menetben jött a kiütés

Fotó: DAZN Boxing/Youtube

Hihetetlen teljesítmény a kiütés előtt

Byrne négy alkalommal is padlóra küldte Crollát, aki az ír nagy sajnálatára folytatni tudta a küzdelmet, s a hetedik menetben egy nagy ütéssel lezárta a találkozót. Byrne elterült a földön, majd rángatózni kezdett, szerencsére az orvosi csapat gyorsan a segítéségre sietett, de annyira már nem volt jó állapotban, hogy a saját lábára álljon. A The Sun szerint a 29 éves ökölvívót oxigénre kellett kötni, később kórházba szállították.

Remélem minden rendben vele. Sajnálom, hogy megünnepeltem a győzelmem, nem láttam, hogy ilyen súlyos dolog történt. Azt hiszem, mindenkinek meg kell tapsolnia Byrne-t, igazi hős volt"

− mondta Crolla, aki nem sokkal később megkapta a jó hírt, miszerint ellenfele állapota stabilizálódott, bár súlyos agyrázkódást szenvedett.

CROLLA WITH ONE OF THE MOST ASTONISHING COMEBACKS YOU WILL SEE 🤯🤯🤯#BrownDucar | LIVE NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/MUpj7b6EuO — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 3, 2026

Az esetet követően a szervezetet és bíráskodást kritizálták, többen is úgy vélekedtek, hogy a bírónak már Crolla harmadik padlóra kerülésénél (háromszor a második, egyszer az ötödik menetben) le kellett volna állítania a bunyót, mégsem tette meg.