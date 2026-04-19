A fiatal sportoló az Instagramon osztotta meg követőivel a meghökkentő részleteket, kórházi fotók és röntgenfelvételek kíséretében írta le: nem ilyen idényzárásra számított, és őt magát is sokkolta, amikor meglátta, milyen állapotban volt a lába, amellyel végigversenyezte az egész szezont.

Törött lábbal versenyezte végig a szezont a síző, Laura Huber

Fotó: Laura Huber/Instagram

Hogy lehet törött lábbal versenyzeni?

A történet gyökerei 2024-ig nyúlnak vissza, amikor egy edzésbaleset során súlyos sérülést szenvedett: eltört a bal lábszára. A sípcsontját műtéttel helyreállították, ám a szárkapocscsont (fibula) esetében kezdetben konzervatív kezelést alkalmaztak, fájdalomcsillapítással. A gyógyulás azonban nem haladt megfelelően, a fájdalom pedig végigkísérte a mindennapjait.

Laura Huber mégsem állt meg. Elmondása szerint rendkívül magas a fájdalomtűrő képessége, és nem az a típus, aki könnyen feladja. Idővel hozzászokott a fájdalomhoz, miközben a síelés iránti szenvedélye erősebbnek bizonyult minden kellemetlenségnél.

Ennek köszönhetően egészen elképesztő módon 44 Európa-kupa- és FIS-versenyen állt rajthoz sérült lábbal. Utólag ő maga is értetlenül áll a történtek előtt, és azon tűnődik, hogyan volt képes ilyen állapotban versenyezni.

A fordulópont a svájci bajnokságon érkezett el, ahol a fájdalmak már elviselhetetlenné váltak. Ekkor döntött úgy, hogy alapos kivizsgálásnak veti alá magát. A diagnózis sokkoló volt: eltört a szárkapocscsontja.

Amikor megláttam a röntgenképet, teljesen ledöbbentem”

– idézte fel. A gyorsasági számok specialistáját ezt követően újra megoperálták, a csontot lemezzel és csavarokkal rögzítették.

Bár az operáció utáni időszak nem könnyű – különösen az éjszakai fájdalmak megterhelők –, a sportoló bizakodó. Állapota napról napra javul, és már előretekint: abban reménykedik, hogy a jövőben felszabadultabban síelhet, anélkül, hogy folyamatosan a fájdalommal kellene megküzdenie.