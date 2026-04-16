A légtorna kívülről könnyednek, már-már lebegésszerűnek tűnik, belülről azonban szigorú koncentrációt, komoly fizikai kontrollt és nagyfokú fegyelmet követel. A 16 éves Papp Edina éppen ezt szereti benne: azt az állapotot, amikor odafent minden háttérbe szorul, és csak a gyakorlat marad.

Papp Edina már a hazai légtorna Európa-bajnokságra készül, ahol a magasban nincs hibázási lehetőség.

Légtorna és visszaigazolás: egy díj, ami tovább visz

Edina az NVESZ elismeréséről visszafogottan beszélt. Nem úgy tekint rá, mint egy csúcspont­ra, hanem mint annak a munkának a visszaigazolására, amelyet hosszú ideje következetesen végez.

Nagyon örültem neki és hálás voltam a lehetőségért. Számomra ez a díj visszaigazolás és megerősítés abban, hogy folytassam a versenyzést.

Ebben a mondatban benne van az is, hogyan gondolkodik a sportról: a siker számára nem önmagában fontos, hanem azért, mert lendületet ad a következő feladathoz.

Edzője, Pálffy Tímea szerint ugyanez a hozzáállás már az első edzéseken is látszott. „A közös munka egy nagyon természetes folyamattal indult. Edina már az első edzéseken is rendkívül motiváltan és fegyelmezetten dolgozott, ekkor még az elsődleges célunk a mozgásfejlesztés, a vesztibuláris képességfejlesztés volt.”

Az edző szerint volt egy pont, amikor egyértelművé vált, hogy a történet több lehet egyszerű fejlődésnél.

Azt a pontot, amikor már egyértelmű volt számomra, hogy versenyző lehet, talán akkor értem el, amikor elkezdett nehezebb elemeket is biztonsággal elsajátítani.

Ez a biztonság a sportág egyik kulcsszava. A magasban ugyanis minden csak akkor lehet látványos, ha előtte már elégszer, elég pontosan, elég tudatosan meg lett csinálva.

A magasban nincs helye a bizonytalanságnak

Aki nézi, könnyen hiheti, hogy a lényeg a szépség és az elegancia. Edina azonban egészen belülről írja le, milyen is valójában a levegőben lenni.

„Nagyon szeretek a magasban lenni és ilyenkor csak a koreómra koncentrálok. Nagyon kell figyelni a pózok pontosságára. A legfontosabb a biztonság, ezért minden mozdulatra összpontosítani kell.”