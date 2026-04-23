Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a 2026-os téli olimpia. Az amerikai sílegenda a lesiklóverseny elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. A 41 éves sportolót csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az olimpiai bajnok klasszis a sípcsontján kívül a jobb bokáját is eltörte, horrorbukását követően többször, egészen pontosan ötször is megműtötték, és még annak a lehetősége is felmerült, hogy amputálni kellene a lábát.

Lindsey Vonn ismét visszatérne a pályára

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Lindsey Vonn az ősszel újra sílécre állna

A 41 éves sztár erről a People magazinnak nyilatkozott, igaz, azt nem árulta el, hogy a világkupa-sorozatba akar visszatérni, vagy csupán a sportág szeretete miatt, hobbiból szeretne újra síelni. "Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni" – fogalmazott Vonn. A hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne. "Nem a síelés az egyetlen dolog, amit örömmel csinálok" – nyilatkozta erről Vonn.