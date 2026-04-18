Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rémisztő esemény miatt kellett félbeszakítani a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó edzését. Liu Shaolin Sándor kerékpáros tréningje közben találkozott össze egy kígyóval, a jelenetet pedig meg is örökítették.

Liu Shaolin Sándor éppen Kínában végzett kerékpáros edzést, amikor egy nem várt útonálló rövid ideig feltartóztatta a magyar színekben olimpiai bajnok sportolót. A 30 éves korcsolyázó az tréningjéről is posztolt, mely során három és fél óra alatt több mint 105 kilométert teljesített.

Liu Shaolin Sándor nem jutott ki az olimpiára
Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP

Liu Shaolin Sándor különös találkozása

A kínai színekben versenyző olimpikon Instagram-történetben osztotta meg kerékpáros teljesítményét, ezt követően pedig arról is beszámolt a követőinek, hogy kerékpározás közben egy váratlan találkozásnak is részese volt − szúrta ki a Bors.

Shaolin Sándor edzését ugyanis egy kígyó szakította félbe, ami a kerékpárút kellős közepén volt látható. A rövidpályás gyorskorcsolyázó humorral kezelte a találkozót, hiszen bejegyzéséhez a Snake Dance (kígyótánc) című dalt csatolta hozzá. 

A kerékpárúton tanyázó kígyó
Fotó: Instagram

A Liu testvérek magyar színekben lettek olimpiai bajnokok, azonban 2022-ben országot váltottak, azóta pedig Kínát képviselik. Liu Shaolin Sándor végül nem került be a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás keretbe, Liu Shaoang pedig nem szerzett érmet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!