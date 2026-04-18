Liu Shaolin Sándor éppen Kínában végzett kerékpáros edzést, amikor egy nem várt útonálló rövid ideig feltartóztatta a magyar színekben olimpiai bajnok sportolót. A 30 éves korcsolyázó az tréningjéről is posztolt, mely során három és fél óra alatt több mint 105 kilométert teljesített.

Liu Shaolin Sándor nem jutott ki az olimpiára

Liu Shaolin Sándor különös találkozása

A kínai színekben versenyző olimpikon Instagram-történetben osztotta meg kerékpáros teljesítményét, ezt követően pedig arról is beszámolt a követőinek, hogy kerékpározás közben egy váratlan találkozásnak is részese volt − szúrta ki a Bors.

Shaolin Sándor edzését ugyanis egy kígyó szakította félbe, ami a kerékpárút kellős közepén volt látható. A rövidpályás gyorskorcsolyázó humorral kezelte a találkozót, hiszen bejegyzéséhez a Snake Dance (kígyótánc) című dalt csatolta hozzá.

A kerékpárúton tanyázó kígyó

A Liu testvérek magyar színekben lettek olimpiai bajnokok, azonban 2022-ben országot váltottak, azóta pedig Kínát képviselik. Liu Shaolin Sándor végül nem került be a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás keretbe, Liu Shaoang pedig nem szerzett érmet.