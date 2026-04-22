A Magyar Triatlon Szövetség a hivatalos honlapján és a közösségi oldalán is beszámolt a tragikus hírről. Lovasi András a megyei sportélet meghatározó alakja volt, a Vasi Vasember és a Szilveszter Kupa is az ő nevéhez kötődik, utóbbit a mai napig minden év utolsó napján megrendezik.

Lovasi András a magyar triatlon legendás alakja volt

Lovasi Andrást gyászolja a magyar sportélet

„Nevéhez nemcsak egy ikonikus verseny elindítása fűződik, hanem egy olyan közösség és hagyomány megteremtése is, amely évtizedek óta meghatározza a hazai triatlonéletet.

Ahogy ő fogalmazott: „Így lett a triatlon Szombathelyé – és Szombathely a triatloné.” Emlékét az idei versenyeken is megőrzik, a Vasi Vasember előtt emlékfát ültetnek tiszteletére.

Nyugodjon békében” – búcsúzott a kiváló sportembertől a közösségi médiában a Magyar Triatlon Szövetség.

„Ami gurult, abban jó volt – legyen szó labdarúgásról, kosárlabdáról, röplabdáról vagy éppen asztaliteniszről. Utóbbi sportágban junior válogatott is volt, melynek tagjaként Szombathelyen szerepelt az Európa-bajnokságon. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a személyében két olyan sporteseményt sikerült fenntartanunk és továbbfejlesztenünk, amely mára országos jelentőségűvé vált” – emlékezett meg Lovasi Andrásról Kalmár Attila, a Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója.