Ahogy arról a magyar atlétika hivatalos Facebook-oldala is beszámolt, életének 84. évében elhunyt Skoumal András szakedző, egyetemi adjunktus. Oktatta az atlétikai ugrások biomechanikáját, de korántsem csak ezzel foglalkozott, a tevékenységéhez tartozott az összetett versenyzés elemzése, az ugróatléták edzése, az összetett versenyzés edzése, valamint az atlétikai szakmódszertani gyakorlatok tervezése is. A fenti témakörökben előadásokat tartott és gyakorlati órákat vezetett a Magyar Testnevelési Főiskolán, majd Egyetemen nappali és levelező edzői szakon, továbbá hazai és nemzetközi tanári és edzői továbbképzéseken.

Skoumal Andrást gyászolja a magyar atlétika

Fotó: Magyar Atlétika Facebook-oldala

Szegényebb lett a magyar atlétika egy legendával

Leghíresebb tanítványai itthon – dolgozott sokáig Katarban is, ott is meglett a munkája eredménye – az élversenyzők közül a távolugró Vanyek Zsuzsa és a magasugró Deutsch Péter voltak, mindketten országos csúcsokat értek el a keze alatt. Atlétái összesen szabadtéren nyolc, fedett pályán pedig két felnőtt nemzeti rekordot szállítottak. Fontos volt szeretett sportágában az irodalmi munkássága is: publikált például az Atlétika újságban is. Ebből is látszik, hogy mennyi oldalról részese volt a sportok királynőjének, vagyis hogy mennyire szerette ezt az alapsportágat. Nem túlzás kijelenteni: ez volt az élete.