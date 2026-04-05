A tavaly decemberben a PDC világbajnokságán is szerepelt Kovács Patrik nem jutott nyolcaddöntőbe a PDC European Tour müncheni eseményén. A magyar dartsjátékos szombaton már történelmet írt, amikor legyőzte Joe Cullent.

A magyar dartsjátékos, Kovács Patrik a nyolcadik próbálkozásra tudta megnyerni szombati összecsapását Joe Cullen ellen, ezzel ő lett az első magyar, aki megnyert egy mérkőzést a PDC European Tour során.

A magyar dartsjátékos történelmet írt
Fotó: Lorkó Dávid/Nógrád Megyei Hírlap

Kovács Patrik, az első magyar dartsjátékos, aki nyert

Kovács az első magyar dartsjátékos lett, aki külföldön mérkőzést nyert a sorozatban, mégpedig azzal, hogy szombaton legyőzte Joe Cullent. Vasárnap a nyolcaddöntőért a világranglistán 14. Ross Smith volt az ellenfele. Az első három leget az a játékos nyerte, aki kezdett, a következő három leg pedig hátsó pályás sikert hozott, így 4-2-re távolodott el a brit dartsos. A következő két leg Smithé lett, aki ezzel 6-2-re győzött.

Ismét köszönöm! A boldogság nem múlt el, még mindig van dolgom. Tényleg köszönöm!

− írta ki a kiesést követően Kovács, aki három 180-at is dobott Smith ellen.

