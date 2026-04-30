A Magyar Kajak-Kenu Szövetség csütörtöki közgyűlésén, amelyet a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián rendeztek, a résztvevők nagy többséggel úgy döntöttek, hogy nem kívánnak bizalmi szavazást indítani Schmidt Gábor elnökkel szemben.

Nem tartott bizalmatlansági szavazást a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél

Nem tartott bizalmatlansági szavazást a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél

A 223 szavazásra jogosultnak több mint a fele, 142 fő volt jelen, így a közgyűlés határozatképes volt. A jelenlévők 9 igen, 110 nem szavazattal döntöttek arról, hogy a Szemán Róbert által kezdeményezett bizalmi szavazást nem veszik napirendre, holott Schmidt Gábor több alkalommal jelezte, kész bizalmi szavazás elé állni.

A közgyűlés kezdetén az elnök a szövetség 2025-ös szakmai tevékenységével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy "a tavalyi év hasonló sikersztori volt, mint az elmúlt évtizedek". Megjegyezte, hogy az olimpia után volt kis keserűség, mert a sportág nem szerzett olimpiai aranyérmet, ám tavaly a sportolók már olimpiai számokban győztek, miközben az utánpótlás továbbra is rendkívül sikeres, ami jelzi a sportág erejét.

Schmidt Gábor közölte, hogy az elmúlt időszakban rengeteg olyan kormányzati intézkedés történt a sport világában, amely egyértelműen segítette az edzők munkáját: a nevelőedzők már nemcsak olimpiai érmek és helyezések után kapnak jutalmat, hanem felnőtt Eb-k és vb-k után is. Hozzátette: január elsejétől a világjátékokon szereplő maratoni és sárkányhajó szakág nevelőedzői is ugyanilyen jutalmazásban részesülnek.

Schmidt Gábor a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia kapcsán leszögezte: 2017-18-as döntés alapján épült meg, a szövetség nem vett részt az építésében, a létesítmény a Nemzeti Sportügynökség vagyonkezelésében és üzemeltetésében van, az akadémiát fenntartó alapítvány az akadémiai kormányrendeletnek megfelelően kap éves támogatást.

A felszólalók között voltak olyanok, akik szerint az akadémia több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt, mert a kis sportegyesületek számára aránytalanná vált a rendszer, és meg kellett volna akadályozni a megépítését. Ezzel kapcsolatban Sík Márton a versenysport bizottság elnöke elmondta: az akadémia létrejötte számtalan értéket hozott létre, mert a sukorói helyszín mellett hat régióban összehangolt munkát végez és igyekszik megőrizni a magyar sportrendszerben a sportág kiemelt szerepét. Javasolta egy munkacsoport létrehozását ezzel kapcsolatban.