Betlehem Dávid 10 km-en és a 3 km-es kieséses sprintben arany-, 5 km-en pedig ezüstérmet szerzett Ibizán. A párizsi ötkarikás játékokon olimpiai bronzérmes magyar úszó elárulta, hogy néhány kilót ugyan felszedett, ám ez segítette abban, hogy jó eredményeket érjen el.

Az olimpiai bronzérmes magyar úszó csattanós választ adott

„Egy év alatt négy kilót híztam, lehet, pont ez kellett, hogy azon a fokon ússzak, ahol kell.

Augusztusban elmentem egy nagyobb pihenőre, aztán azzal piszkáltak, hogy kicsit duci vagyok. A hónapok alatt pedig nem ment le a súly, inkább átalakult izommá, szerintem már nem duci, hanem testesebb vagyok.

A hideg vízben ez mindenképp előny, így nem fogytam ki az utolsó körre” – idézte az m4sport.hu az FTC versenyzőjét.

Betlehem Dávid azt is elmondta, jelenleg Rómában tartózkodnak Olasz Anna segítségével, péntektől pedig már Szardínián versenyeznek.

„Úgy állok neki, hogy teljesen új verseny lesz, nem csak az aranyérem jó, minden versenyt próbálok élvezni és tanulni belőle” – mondta a hétvégi viadalról a 22 éves klasszis.