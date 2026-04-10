A Billie Jean King-kupa − korábban Fed Kupa − 1963 óta íródó történetében a franciák 2-0-ra vezettek a magyar válogatott elleni párharcokat tekintve, mivel 1966-ban és 1975-ben is jobbnak bizonyultak. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a franciák ezúttal nagy létszámú küldöttséggel, saját tévés stábbal és harminc szurkolóval érkeztek Portugáliába, és pénteken a szakmai igazgatójuk, a tíz ATP-trófeát gyűjtött horvát Ivan Ljubicic is csatlakozott hozzájuk.
A magyar válogatott történelmi győzelmet hajtott végre
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa révén szenzációs győzelemmel kezdett a franciák ellen a négy csoportgyőztest felvonultató rájátszásban, ahonnan három csapat jut fel az osztályozóba − írta az MTI.
Az elődöntő második összecsapásán Bondár Anna (63.) következett Elsa Jacquemot (59.) ellen, és bizakodásra adhatott okot, hogy mindkét korábbi találkozójukat a Honvéd sportolója nyerte.
A harmadik aztán fényesen igazolta a „papírformát”, mivel a 28 éves magyar villámrajtot vett, 23 perc elteltével 5:0-nál szettlabdája volt. Ekkor kisebb hullámvölgy jött, az ellenfélnek labdája volt az 5:2-höz is, de Bondár végül lezárta a játszmát.
A folytatásban a felek négy brékkel jutottak el 3:3-ig, majd Jacquemot 4:5-nél a szettért adogatott, de a szeghalmi születésű sportoló rövidítésre mentette a játszmát. Ebben már egyértelműen ő volt jobb, riválisa csak három pontot hozott össze, a találkozó 1 óra 47 percig tartott. Mivel a párharc eldőlt, a tét nélküli párost már nem játszották le.
Bondár Anna azzal kezdte nyilatkozatát a szövetség közösségi oldalán, hogy igazi csapatmunka eredményezte a továbbjutást.
A mai, franciák elleni győzelem már extra volt. Mimi nagyot játszott, és jó érzés volt utána úgy felmenni a pályára, hogy mi vezetünk. Jacquemot-val négy hete játszottam Indian Wellsben, akkor is én jöttem ki jobban a szoros szettekből, bíztam benne, hogy ez most is így lesz. A világelit persze még messze van, de ha mindenki odateszi magát, akkor nem lehetetlen az sem”
− tette hozzá a magyar teniszes.
A hétvégén párhuzamosan a BJK Kupa legjobb 14 csapata is selejtezőt vív, a hét győztes bekerül a sorozat nyolcas döntőjébe, melyet Sencsenben rendeznek szeptemberben. A hét vesztes pedig a második vonal tornáiról továbbjutó válogatottakkal − köztük a magyarokkal − csaphat össze novemberben az élmezőnyben maradásért. Utóbbi osztályozós párharcokat sorsolják, és az egyik fel otthonában bonyolítják le, a győztesek pedig jövőre az elitben vívhatnak selejtezőt a világdöntőért.
Eredmény, rájátszás:
Magyarország-Franciaország 2-0
Bondár Anna-Elsa Jacquemot 6:1, 7:6 (7-3)
Tóth Amarissa-Leolia Jeanjean 6:4, 6:3
- Kapcsolódó tartalom