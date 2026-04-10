A Billie Jean King-kupa − korábban Fed Kupa − 1963 óta íródó történetében a franciák 2-0-ra vezettek a magyar válogatott elleni párharcokat tekintve, mivel 1966-ban és 1975-ben is jobbnak bizonyultak. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a franciák ezúttal nagy létszámú küldöttséggel, saját tévés stábbal és harminc szurkolóval érkeztek Portugáliába, és pénteken a szakmai igazgatójuk, a tíz ATP-trófeát gyűjtött horvát Ivan Ljubicic is csatlakozott hozzájuk.

Legyőzte a franciákat a magyar válogatott

A magyar válogatott történelmi győzelmet hajtott végre

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa révén szenzációs győzelemmel kezdett a franciák ellen a négy csoportgyőztest felvonultató rájátszásban, ahonnan három csapat jut fel az osztályozóba − írta az MTI.

Az elődöntő második összecsapásán Bondár Anna (63.) következett Elsa Jacquemot (59.) ellen, és bizakodásra adhatott okot, hogy mindkét korábbi találkozójukat a Honvéd sportolója nyerte.

A harmadik aztán fényesen igazolta a „papírformát”, mivel a 28 éves magyar villámrajtot vett, 23 perc elteltével 5:0-nál szettlabdája volt. Ekkor kisebb hullámvölgy jött, az ellenfélnek labdája volt az 5:2-höz is, de Bondár végül lezárta a játszmát.

A folytatásban a felek négy brékkel jutottak el 3:3-ig, majd Jacquemot 4:5-nél a szettért adogatott, de a szeghalmi születésű sportoló rövidítésre mentette a játszmát. Ebben már egyértelműen ő volt jobb, riválisa csak három pontot hozott össze, a találkozó 1 óra 47 percig tartott. Mivel a párharc eldőlt, a tét nélküli párost már nem játszották le.

Bondár Anna azzal kezdte nyilatkozatát a szövetség közösségi oldalán, hogy igazi csapatmunka eredményezte a továbbjutást.

A mai, franciák elleni győzelem már extra volt. Mimi nagyot játszott, és jó érzés volt utána úgy felmenni a pályára, hogy mi vezetünk. Jacquemot-val négy hete játszottam Indian Wellsben, akkor is én jöttem ki jobban a szoros szettekből, bíztam benne, hogy ez most is így lesz. A világelit persze még messze van, de ha mindenki odateszi magát, akkor nem lehetetlen az sem”

− tette hozzá a magyar teniszes.