Rossz hírek érkeztek a hazai kerékpársport vizeiről, mert pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank–CSB–Telecom Fort magyar kerékpárosának. A hazai szövetség (MKSZ) pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatásról, amely szerint a 19 éves sportoló egy versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn.

Makrai Bálint mintája pozitív lett

Mi lesz ezután Makrai Bálint sorsa?

Az MKSZ kiemelte, hogy a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, és elkötelezett a tiszta sportág képviselete mellett. „Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal” – olvasható a közleményben. A szervezet azt is megjegyezte, hogy a doppingellenőrzési eljárás mostani szakaszában a versenyzőt megilleti a jog a B-minta vizsgálatának kérésére. Az MKSZ tiszteletben tartja a jogi eljárásrendet, ezért a vizsgálat jogerős lázárásig és a hivatalos határozat megszületéséig az üggyel kapcsolatban további nyilatkozatot nem akar tenni.

Makrai Bálint doppingvétségét követően a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda visszavonja az MBH Bank – CSB – Telecom Fort meghívását, ezért a körversenyen így 18 csapat vesz részt. Eisenkrammer Károly főszervező elmondása szerint a Tour de Hongrie a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben. „A sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb” – emelte ki. A magyar bejegyzésű ProTeam visszaléptetésével 18 csapat 108 versenyzője lehet ott a ProSeries kategóriás versenyen május 13-17. között.

A klub doppingvétségben nem érintett magyar kerékpárosai továbbra is helyet kaphatnak a magyar válogatottban. Eisenkrammer hozzátette: "A '90-es években eldurvult, központilag szervezett doppingeseteket és a Tour de France-t is megrázó lebukásokat követően ma már egy új világ van, egy új szemlélet uralja a sportágat. Nagyon nagy árat fizetett a sportág akkor azokért a botrányokért, és tisztitótűz után épült újra a profi kerékpársport. Ma már nem csak a vétkes sportolókat, hanem a csapatokat is bünteti a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI). Az UCI minden más sportágnál szigorúbb rendszerben végzi, végezteti az ellenőrzéseket, a biológiai útlevéltől a versenyeken kívüli ellenőrzésekig. Például a tavalyi Tour de Hongrie során két, egymástól teljesen független csapat végezte az ellenőrzéseket. Az egyes szakaszok után vizeletmintákat, a nulladik napon a csapatszálláson pedig a teljes mezőnytől vérmintákat vettek. ﻿ Számomra elképzelhetetlen az az eset, hogy egy sportoló egyedül jár utána, hogy mit szedjen, mit adjon be magának. Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más mágus, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon."

