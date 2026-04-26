Eilish McColgan idén 26 másodperccel lassabb volt, de egy helyet előrelépve a hetedik helyen végzett. A maraton után a brit futólegenda, Liz McColgan lánya mondta el, mi történt.

Eilish McColgan lába a maraton elején még teljesen rendben volt

Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

A maraton felénél „robbant” a futó lába

„Nem sokkal a féltáv után egy nagyon-nagyon csúnya vízhólyag alakult ki a lábamon. Furcsán hangzik, de csak úgy tudom leírni, mintha felrobbant volna a lábam. Egyszer csak egy hatalmas szakadás keletkezett, és azt gondoltam: mi a fene ez? Nyilván eléggé fájt, de mivel viszonylag korán történt, egy kicsit meg is ijedtem. Utána úgy éreztem, furcsán futok. Nem tudtam rendesen terhelni a lábamat. Egy részem azon gondolkodott, hogy be tudom-e majd fejezni. Ezután más testrészeim is elkezdtek fájni. Valószínűleg azért, mert megváltozott a futómozgásom” – mondta McColgan.

McColgan cipője csupa vér lett:

🚀 La 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙧 Britannique Eilish McColgan (🇬🇧) se classe septième du « 𝘛𝘊𝘚 𝘓𝘰𝘯𝘥𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘢𝘵𝘩𝘰𝘯 » en 2H24’51 ! Le pied droit complètement ensanglanté 🥵 L’après-course va être extrêmement douloureux… pic.twitter.com/46tZeRSpnk — RUN’IX (@RUN_IX) April 26, 2026

„A térdem is elkezdett problémás lenni, mintha kicsit felmondta volna a szolgálatot. Arra gondoltam, hogy nem adhatom fel most. Csalódott vagyok amiatt, ahogy a testem reagált” – mondta McColgan, aki szerint a cipője is közrejátszhatott a sérülésben, bár korábban sosem volt vele gondja.

„Mindig ebben futottam. Nem tudom, miért döntött úgy ma a lábam, hogy másképp reagál. Teljesen véres voltam. A verseny után orvoshoz kellett mennem, mert nem tudtam ráállni a lábamra. Teljesen vér borított. Frusztráló. Kicsit csalódott vagyok, hogy gyakorlatilag ugyanazt az időt futottam, mint tavaly a bemutatkozásomon.”

x.com/Kayodeodeleye

McColgan pályafutásának egyik csúcspontja a 2022-es Nemzetközösségi Játékokon elért 10 000 méteres aranyérme volt, ahol versenycsúccsal győzött.

Eközben a londoni maratonon Sebastian Sawe történelmet írt, hiszen elsőként futotta le a távot két órán belül, 1:59:30-as idővel.