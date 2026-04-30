Azt azért meg kell említeni, hogy 2019-ben Eliud Kipchoge volt az első, aki két órán belül tette meg a 42 195 méteres, maratoni távot, azonban az eredmény nem volt hivatalos világcsúcs, mert Kipchogét a legoptimálisabb szélviszonyok elérése érdekében több segítő futó vette körül. Sebastian Sawe eredménye hivatalos, bár sokak szerint „technológiai doppingot” használt, mert az adidas cég ADIZERO Adios Pro Evo 3 nvű cipője már-már az űrtechnológia alkalmazásával készült el, és ez a valaha készült egyik legkönnyebb versenycipő. Az új módi rögtön felerősítette a „szupercipők” körül folyó régi vitát.

Sebastian Sawe a cipőt mutogatta a maraton rekordot követően

Perceket javít a maraton teljesítményén a cipő

A modern versenycipők titka a szénszálas lemezekben és a különleges habszivacs „párnákban” rejlik. Ezek az összetevők nemcsak ruganyosabbá teszik a lépteket, de jelentősen csökkentik a futó energiafelhasználását. Kimutatták, hogy ezek a lábbelik akár 4 százalékkal is javítják a futás hatékonyságát, ami egy maratonon már nem is másodperceket, inkább perceket jelent.

Shaun Creighton a britek korábbi olimpikon hosszútávfutója, aktív sportjogász szerint egyértelmű a helyzet:

A modern szupercipők a szó szoros értelmében teljesítményfokozó eszközök. Nem hiszem, hogy a két órán belüli maraton sikerült volna nélkülük”.

A vita Eliud Kipchoge a bevezetőben is említett 2019-es futása után kezdődött. A nem hivatalos két órán belüli eredményt egy Nike Alphafly cipőben érte el. Dr. Ross Tucker sporttudós már akkor arról beszélt, hogy ez az „a cipő, amely tönkretette a futást”. A kritikusok szerint a technológia túlzott igénybevétele, alkalmazása eltorzítja a sport szellemét, ahol a felkészültségnek és az akaratnak kellene dominálnia a mérnöki tudomány felett.

Új korszak a hosszútávfutásban

A World Athletics (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) próbálja tartani a lépést: korlátozták a talp vastagságát (maximum 40 mm) és a szénszálas lemezek számát. A gyártók azonban megtalálták a módját, hogy a szabályok határán egyensúlyozva továbbra is növeljék az előnyt.