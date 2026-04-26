Sporttörténelmi pillanatnak lehettek szemtanúi vasárnap a londoni maratonra kilátogató nézők: egy kenyai futó, Sabastian Sawe ugyanis olyan dolgot vitt véghez, amit korábban sokan lehetetlennek tartottak.

Sabastian Sawe történelmet írt, először futották le a maratont két órán belül

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Megdőlt a világcsúcs, először futottak két órán belül maratont

A 30 éves futó 1:59:30-as idővel nyerte meg a 2026-os London Marathont, ezzel ő lett az első ember a történelemben, aki hivatalos versenyen két órán belül futotta le a maratoni távot. Azonban nem Sawe az egyetlen, akinek az sikerült, ugyanis a másodikként célba érő etióp Yomif Kejelcha 1:59:41-es idővel ért célba, vagyis ő is két órán belül teljesítette a távot, míg a dobogó legalsó fokán végző ugandai Jacob Kiplimo mindössze 28 századdal csúszott le a két órán belüli időtől, viszont az eddigi világcsúcsot így is mindhárman megdöntötték.

Watch Sabastian Sawe 🇰🇪 run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!🤯🔥



First man ever to break 2 hours in a marathon.



2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 26, 2026

A korábbi csúcsot Sawe honfitársa, a két éve balesetben elhunyt Kelvin Kiptum tartotta 2:00:35 órával, melyet a 2023-as Chicago Marathon ért el.

A nőknél is minden idők legjobb eredményét hozta a szigetországi verseny: az etióp Tigst Assefa 2:15:41 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres távot, így kilenc másodpercet faragott saját rekordján.