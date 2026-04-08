A 2021-ben US Open-győztes Danyiil Medvegyev nagyon simán kapott ki Matteo Berrettinitől a monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában, a világranglista 90. olasz teniszező gémet sem veszített ellenfele ellen.

Danyiil Medvegyev ütője bánta a második fordulót

Danyiil Medvegyev agya eldurrant

A világranglista tizedik Medvegyev a második szettben, 2:0-s állásnál borult ki: a felvételeken jól látszódik, hogy a 30 éves teniszező többször is a földhöz vágja ütőjét, később pedig a maradványait a kukába helyezte.

A dühkitörés azonban nem hozott hasznot, hiszen Berrettini a második szettet is 6:0-ra húzta be, és simán jutott be a torna következő körébe.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!



Clayvedev is back!



— TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

A monte-carlói tenisztornán egyébként Marozsán Fábián (43.) is érdekelt lesz, a magyar teniszező könnyed győzelmet aratott az első fordulóban, szerda délután pedig a lengyel Hubert Hurkacz (74.) lesz az ellenfele.