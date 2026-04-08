Matteo Berrettini nagyon sima győzelmet aratott a monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában. Az olasz teniszező ellenfele Danyiil Medvegyev volt, aki a nyolcadik elvesztett gém után annyira kiborult, hogy többszörös is a földhöz vágta ütőjét.

A 2021-ben US Open-győztes Danyiil Medvegyev nagyon simán kapott ki Matteo Berrettinitől a monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában, a világranglista 90. olasz teniszező gémet sem veszített ellenfele ellen.

Danyiil Medvegyev ütője bánta a második fordulót
Fotó: VALERY HACHE / AFP

Danyiil Medvegyev agya eldurrant

A világranglista tizedik Medvegyev a második szettben, 2:0-s állásnál borult ki: a felvételeken jól látszódik, hogy a 30 éves teniszező többször is a földhöz vágja ütőjét, később pedig a maradványait a kukába helyezte.

A dühkitörés azonban nem hozott hasznot, hiszen Berrettini a második szettet is 6:0-ra húzta be, és simán jutott be a torna következő körébe.

A monte-carlói tenisztornán egyébként Marozsán Fábián (43.) is érdekelt lesz, a magyar teniszező könnyed győzelmet aratott az első fordulóban, szerda délután pedig a lengyel Hubert Hurkacz (74.) lesz az ellenfele.

