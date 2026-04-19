Verseny közben meghalt a 38 éves sportolónő, Mara Flavia Araujo

Fotó: Mara Flavia Araujo/Instagram

A sportolónő a nagy megterhelést jelentő verseny egyik legnehezebb szakaszát teljesítette, amikor a zavaros vízben nyoma veszett.

A keresésbe búvárok is bekapcsolódtak, akik végül helyi idő szerint reggel fél tíz körül emelték ki a testét a tóból. Halálát testvére, Melissa Araujo erősítette meg, miközben a hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek tisztázására.

Araujo a verseny előtti napon még bizakodó hangulatban posztolt közösségi oldalán: egy medenceparton készült szelfihez azt írta, „Újabb munkanap”, utalva az edzésre és a felkészülésre. Közel 60 ezer követője figyelte pályafutását, amely során nemcsak sportolóként, hanem influenszerként is aktív volt.

A Sao Paulóban született nő korábban rádiósként dolgozott, később pedig DJ-ként is tevékenykedett. Saját elmondása szerint közel nyolc évvel ezelőtt, egy egészségügyi probléma után fordult a triatlon felé. Egy korábbi bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egy lehetőséget láttam az újjászületésre – Isten és a sport által.”

Araujo tapasztalt versenyzőnek számított: dobogós helyezést ért el a Brasilia Triatlonon, és kétszer is kvalifikálta magát az Ironman 70.3 világbajnokságra.

Egy közeli barátja, Luis Taveira szerint azonban a sportoló már a verseny előtt sem volt teljesen egészséges.

Elmondása alapján Araujo influenzával küzdött, és legyengült állapotban érkezett a texasi megmérettetésre.

Mondtuk neki, hogy túl gyenge ehhez a versenyhez, de ragaszkodott hozzá, hogy jól van”

– idézte fel, hozzátéve: még mindig nehezen hiszi el a történteket.

A Memorial Hermann Ironman Texas szervezői közleményben fejezték ki részvétüket: hangsúlyozták, hogy mélyen megrendítette őket egy résztvevő halála az úszószám során, és minden támogatást megadnak a családnak ebben a nehéz időszakban. Egyben köszönetet mondtak a gyorsan reagáló mentőegységeknek is.

A verseny úszószakasza mintegy 3,8 kilométer hosszú, a víz hőmérséklete pedig általában 23 Celsius-fok körül alakul. Nem ez az első haláleset az esemény történetében: 2017-ben egy 54 éves versenyző, Glen Bruemmer vesztette életét hasonló körülmények között.