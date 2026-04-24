Cristian Camilo Munoz a múlt heti, Tour du Jura kerékpáros versenyen szenvedett balesetet, amelynek következtében megsérült a térde. A baleset után az orvosok fertőzést diagnosztizáltak nála, állapota gyorsan romlott, majd pénteken meghalt.

Meghalt a kolumbiai kerékpáros

A bukást követően csapatával, a Nu Colombiával Spanyolországba utazott, ahol csapattársai a Vuelta Asturias elnevezésű versenyen vettek részt. Munozt kedden szállították kórházba Valladolidban, ahol az orvosi személyzet térdgyulladást és fertőzést diagnosztizált. A 30 éves sportoló állapota egyik napról a másikra rohamosan romlani kezdett, péntek reggel pedig tragikus módon elhunyt.

„A Kolumbiai Kerékpáros Szövetség és Végrehajtó Bizottsága mély fájdalommal és megdöbbenéssel gyászolja a tehetséges sportolót, Vristian Camilo Munozt. Távozása hatalmas űrt hagy a kolumbiai kerékpározásban és mindazok szívében, akiknek megadatott, hogy megismerjék őt. Cristianra emlékezni fogunk elkötelezettségéért, fegyelmezettségéért és emberi tulajdonságaiért” – olvasható a Kolumbiai Kerékpáros Szövetség közleményében.

Munoz csapata szerint a szombati bukás után ellátták a kerékpáros sérüléseit. Eleinte úgy tűnt, hogy a térdsérülés az egyetlen, de a helyzet gyorsan súlyosbodott. Miután kedden bekerült a kórházba az orvosok azonnal kezelésbe vették a fertőzést, de az erőfeszítések ellenére a szövődmények következtében elhunyt.

Halálának hírére a csapat bejelentette, hogy visszalép a Vuelta a Asturias versenytől.

Munoz 2017-ben a Conti csapatánál kezdte meg profi pályafutását, 2019 és 2021 között az UAE Team Emirates színeiben versenyzett.