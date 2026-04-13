Tragikus baleset rázta meg a brit motorsport világát. Meghalt egy harmincas éveiben járó motorversenyző egy észak-yorkshire-i futamon: a helyi beszámolók szerint az áldozat Aran Sadler, aki egy verseny során bukott hatalmasat.

Meghalt a motorversenyző, Aran Sadler: a baleset a híres scarborough-i Oliver’s Mount pályán történt, ahol Sadler egy Kawasaki ZX636 típusú motorral állt rajthoz a SuperSport kategória egyik futamán.

Fotó: Facebook / Aran Sadler Racing

Meghalt Aran Sadler

A helyszínre azonnal kiérkeztek a mentők és a hatóságok, azonban 

a versenyző olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Sadler tapasztalt és elismert versenyzőnek számított, aki több alkalommal is nyert ezen a pályán, és a közösség egyik meghatározó alakja volt. A 243 Road Racing Association közleményében „mély szomorúsággal” erősítette meg halálhírét. Mint írták: 

Aran rendkívül népszerű tagja volt a közösségnek, többszörös bajnok az Oliver’s Mounton. Hiányát mélyen érezni fogja mindenki, aki ismerte vagy együtt versenyzett vele.”

A szervezők is kiemelték, hogy a baleset után a helyszíni egészségügyi csapat azonnal megkezdte az ellátást, de nem tudták megmenteni a motoros életét. A hatóságokat értesítették, és vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására.

A versenyző családjával történt egyeztetést követően a futamokat másnap folytatták, miközben a szervezők arra kérték a résztvevőket és a nézőket, hogy tartsák tiszteletben a gyászolók fájdalmát.

A Teesside Motorsports is megrendülten búcsúzott Sadlertől, hangsúlyozva, hogy „ismerős és megbecsült alakja volt a közösségnek”, aki számos eseményen részt vett az évek során. „Nagyon fog hiányozni mindenkinek, aki ismerte” – írták közleményükben.

A rendőrség arra kéri az eset szemtanúit, illetve azokat, akik bármilyen felvétellel vagy információval rendelkeznek a balesetről, hogy jelentkezzenek, ezzel is segítve a vizsgálatot.

Az Oliver’s Mount pálya különleges helyet foglal el a motorsport világában: gyakran emlegetik Anglia egyetlen természetes közúti versenypályájaként. A 2,43 mérföld hosszú nyomvonalat sokan a legendás Isle of Man TT egy kisebb változatához hasonlítják – egy olyan kihívást jelentő helyszínhez, ahol a versenyzés mindig komoly kockázatokkal jár.

