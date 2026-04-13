Meghalt a motorversenyző, Aran Sadler: a baleset a híres scarborough-i Oliver’s Mount pályán történt, ahol Sadler egy Kawasaki ZX636 típusú motorral állt rajthoz a SuperSport kategória egyik futamán.

Meghalt Aran Sadler

Fotó: Facebook / Aran Sadler Racing

A helyszínre azonnal kiérkeztek a mentők és a hatóságok, azonban

a versenyző olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Sadler tapasztalt és elismert versenyzőnek számított, aki több alkalommal is nyert ezen a pályán, és a közösség egyik meghatározó alakja volt. A 243 Road Racing Association közleményében „mély szomorúsággal” erősítette meg halálhírét. Mint írták:

Aran rendkívül népszerű tagja volt a közösségnek, többszörös bajnok az Oliver’s Mounton. Hiányát mélyen érezni fogja mindenki, aki ismerte vagy együtt versenyzett vele.”

🚨Tragic news as organisers confirm death of rider Aran Sadler following incident at Bob Smith Spring Cup races at Oliver's Mount in Scarborough https://t.co/SuHQrz5yfE — Kyle White (@Kyle3white) April 11, 2026

A szervezők is kiemelték, hogy a baleset után a helyszíni egészségügyi csapat azonnal megkezdte az ellátást, de nem tudták megmenteni a motoros életét. A hatóságokat értesítették, és vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására.

A versenyző családjával történt egyeztetést követően a futamokat másnap folytatták, miközben a szervezők arra kérték a résztvevőket és a nézőket, hogy tartsák tiszteletben a gyászolók fájdalmát.

A Teesside Motorsports is megrendülten búcsúzott Sadlertől, hangsúlyozva, hogy „ismerős és megbecsült alakja volt a közösségnek”, aki számos eseményen részt vett az évek során. „Nagyon fog hiányozni mindenkinek, aki ismerte” – írták közleményükben.

A rendőrség arra kéri az eset szemtanúit, illetve azokat, akik bármilyen felvétellel vagy információval rendelkeznek a balesetről, hogy jelentkezzenek, ezzel is segítve a vizsgálatot.

Az Oliver’s Mount pálya különleges helyet foglal el a motorsport világában: gyakran emlegetik Anglia egyetlen természetes közúti versenypályájaként. A 2,43 mérföld hosszú nyomvonalat sokan a legendás Isle of Man TT egy kisebb változatához hasonlítják – egy olyan kihívást jelentő helyszínhez, ahol a versenyzés mindig komoly kockázatokkal jár.