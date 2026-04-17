Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás döntőjétől visszalépett, de 100 gyorson medencébe ugrott a soproni úszó ob-n, és Németh Nándort megelőzve meg is védte a címét.

Milák edzője, Szabó Álmos is a kamerák elé állt csütörtökön, és elárulta, hogy tanítványával még az út elején járnak, de eddig teljesítették azt, amit elterveztek.

Milák a 200 méter pillangó előfutamában két percen kívül rekedt, a 2:00,84 perces ideje konkrétan 16 éves kora óta a legrosszabb ideje volt a fő számában, ezen a középdöntőben csak így kicsit tudott javítani, edzője ezért léptette vissza a finálétól.

Pénteken azonban a kétszeres olimpiai bajnok ismét medencébe ugrott, ezúttal az 50 méteres pillangóúszásban volt érdekelt. A délelőtti előfutamos győzelem után 26 éves klasszis a második középfutamban indult, amelyet magabiztosan megnyert, így a második legjobb idővel jutott be a fináléba. A legjobb időt Szabó Szebasztián úszta, aki 17 századdal előzte meg a kétszeres olimpiai bajnok Milákot.

Miláknak bő húsz perce maradt a pihenésre, ugyanis a 200 méteres férfi gyorsúszás középfutamában is jelenése volt. A kétszeres olimpiai bajnok délelőtt a legjobb időt úszta ebben a versenyszámban, 19 századot vert a második helyen befutó Németh Nándorra, akit 100 méter gyorson már legyőzött az ob-n.

A Budapesti Honvéd úszója nem remekelt a 200 méteres gyorsúszás középfutamában, az 1:51.96-os ideje közel négy másodperccel volt rosszabb, mint a legjobb időt futó Christian Giefing eredménye, azonban a kétszeres olimpiai bajnok Milák a kilencedik legjobb idővel így is becsúszott a fináléba, melyet szombat este rendeznek majd 17.42-től.

Ezt követően jött az 50 méteres pillangóúszás döntője. A fináléban a legjobb idővel bekerülő Szabó Szebasztián rajtolt a 4-es pályáról, Milák az 5-ösről, Márton Richárd pedig a 6-oson. Egy remekül elkapott rajt után Szabó és Milák fej fej mellett haladtak, végül a hajrát követően a kétszeres olimpiai bajnok elsőként csapott a falba, így Milák Kristóf 0:23.03-as idővel legyőzte azt a Szabó Szebasztián, aki ezt megelőzően sorozatban hétszer diadalmaskodott 50 méter pillangón az ob-n.