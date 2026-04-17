Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás döntőjétől visszalépett, de 100 gyorson medencébe ugrott a soproni úszó ob-n, és Németh Nándort megelőzve meg is védte a címét.
Milák edzője, Szabó Álmos is a kamerák elé állt csütörtökön, és elárulta, hogy tanítványával még az út elején járnak, de eddig teljesítették azt, amit elterveztek.
Milák Kristóf keresi a legjobb formáját, de így is bravúrt ért el az ob-n
Milák a 200 méter pillangó előfutamában két percen kívül rekedt, a 2:00,84 perces ideje konkrétan 16 éves kora óta a legrosszabb ideje volt a fő számában, ezen a középdöntőben csak így kicsit tudott javítani, edzője ezért léptette vissza a finálétól.
Pénteken azonban a kétszeres olimpiai bajnok ismét medencébe ugrott, ezúttal az 50 méteres pillangóúszásban volt érdekelt. A délelőtti előfutamos győzelem után 26 éves klasszis a második középfutamban indult, amelyet magabiztosan megnyert, így a második legjobb idővel jutott be a fináléba. A legjobb időt Szabó Szebasztián úszta, aki 17 századdal előzte meg a kétszeres olimpiai bajnok Milákot.
Miláknak bő húsz perce maradt a pihenésre, ugyanis a 200 méteres férfi gyorsúszás középfutamában is jelenése volt. A kétszeres olimpiai bajnok délelőtt a legjobb időt úszta ebben a versenyszámban, 19 századot vert a második helyen befutó Németh Nándorra, akit 100 méter gyorson már legyőzött az ob-n.
A Budapesti Honvéd úszója nem remekelt a 200 méteres gyorsúszás középfutamában, az 1:51.96-os ideje közel négy másodperccel volt rosszabb, mint a legjobb időt futó Christian Giefing eredménye, azonban a kétszeres olimpiai bajnok Milák a kilencedik legjobb idővel így is becsúszott a fináléba, melyet szombat este rendeznek majd 17.42-től.
Ezt követően jött az 50 méteres pillangóúszás döntője. A fináléban a legjobb idővel bekerülő Szabó Szebasztián rajtolt a 4-es pályáról, Milák az 5-ösről, Márton Richárd pedig a 6-oson. Egy remekül elkapott rajt után Szabó és Milák fej fej mellett haladtak, végül a hajrát követően a kétszeres olimpiai bajnok elsőként csapott a falba, így Milák Kristóf 0:23.03-as idővel legyőzte azt a Szabó Szebasztián, aki ezt megelőzően sorozatban hétszer diadalmaskodott 50 méter pillangón az ob-n.
A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47.83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47.93).
A pénteki győztesek:
férfiak:
200 m vegyes:
1. Zombori Gábor (UTE) 1:59.26 perc
2. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 2:03.58
3. Kovács Botond (UTE) 2:03.94
100 m hát:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 53.79 másodperc
2. Kovács Benedek (FTC) 54.34
3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 54.49
50 m pillangó:
1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 23.03 másodperc
2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23.14
3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23.67
4x100 m gyorsváltó:
1. BVSC-Zugló 3:18.87 perc
2. FTC 3:19.62
3. UNI Győr Úszó SE 3:24.17
nők:
200 m vegyes:
1. Tombor Sára (FTC) 2:17.94 perc
2. Barta Bianka (FTC) 2:19.54
3. Mátékovits Anna (Monori SE) 2:19.82
100 m hát:
1. Kokas Fanni (A Jövő SC) 1:00.86 perc
2. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01.40
3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01.93
50 m pillangó:
1. Tankó Beatrix (UTE) 26.73 másodperc
2. Komoróczy 26.96
3. Varga Dominika (Debreceni SI) 27.05
4x100 m gyorsváltó:
1. BVSC-Zugló 3:46.32 perc
2. FTC 3:47.13
3. A Jövő SC 3:49.19
- kapcsolódó cikkek: