Milák Kristóf az előző úszó ob óta nem szerepelt versenyen, a 2025-ös szingapúri világbajnokságot ki is hagyta. A kétszeres olimpiai bajnok azonban a most futó soproni országos bajnokságon ismét medencébe ugrott, és a 100 gyors mellett a fő számának tartott 200 pillangóban is megmutatta magát.

Milák Kristóf teljesítette a 200 pillangó előfutamát

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf két percen kívül 200 pillangón

A Magyar Nemzet értesülése szerint Milák az elmúlt időszakban inkább a szárazföldi, konditermi edzéseket részesítette előnyben, és ez könnyen lehet, hogy a szerdai eredményeit is megmagyarázza. A kétszeres olimpiai bajnok első úszására a 100 gyors előfutamában került sor, melyet a favoritnak számító Németh Nándor mögött zárta a második helyen. Milák 49,20-as ideje ráadásul fél másodperccel gyorsabb is volt, mint a tavalyi eredménye, azonban a 200 pillangó már nem alakult ennyire kedvezően számára.

A világcsúcstartó a második helyen jutott tovább kedvenc száma középdöntőjébe, ráadásul két percen kívüli ideje (2:00,84) azért is lehetett meglepő, hiszen az elmúlt tíz évben ez volt mindössze a harmadik két percen kívüli úszása ebben a számban.

Milákot Márton Richárd előzte be, míg a harmadik helyen Antal Dávid jutott tovább 2:01,40-es időeredménnyel.

Persze a „gyengébb” időt az előtte leúszott 100 gyors is okozhatta, minden bizonnyal a sima továbbjutás lehetett a cél 200 pillangón. Utóbbi középdöntőit 18.10-től rendezik Sopronban, míg a döntők csütörtökön jönnek.