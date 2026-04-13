A 200 méter pillangón világcsúcstartó, 26 éves klasszis tavaly áprilisban, a kaposvári ob-n úszott legutóbb versenyen. Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke január közepén erősítette meg a Nemzeti Sportrádiónak, hogy Milák Kristóf visszatért a medencés edzésekhez.

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A korábbi pólós olimpiai bajnok, Gergely István korában elmondta: Milák Kristóf edz, ennek ellenére nem szereti az úszást. Gergely István februárban is arról beszélt, hogy Milák Kristóf visszatért a medencébe, a Sport TV, Mai helyzet című műsorában elmondta, Milák továbbra is sok fejfájást okoz a klubjának és még mindig nem döbbent rá, mekkora tehetséget kapott.

Milák Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnokként már fiatalon történelmet írt. Legerősebb száma a 200 méter pillangó, amelyben világcsúcsot is úszott. A 2021-es tokiói olimpián aranyérmet nyert ebben a számban.

Milák Kristóf felkészülése a 2024-es olimpia előtt is nagy figyelmet kapott, ahogy azóta is. Sokáig nem lehetett tudni, készül-e a játékokra vagy sem, és ha igen, akkor hogy. Párizsban végül egy arany- és egy ezüstérmet nyert 100 és 200 méteres pillangóúszásban.