Milák Kristóf a soproni úszó országos bajnokságon már két aranyérmet is begyűjtött, a vasárnapi programban pedig a harmadik elsőségéért ugrott medencébe. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 100 méter gyorsan Németh Nándort győzte le, majd 50 méteres pillangóúszásban is ő ért először a célba.

Milák Kristóf a délutáni programban is főszerepet kapott

A Honvéd úszója a vasárnapi versenynap délutáni programjában előbb az 50 gyors középdöntőjében volt érdekelt, amelyen egyedül ő tudott bemenni huszonkettő másodperc alá. Végül 21.76-os időeredménnyel végzett, míg a második helyen Németh Nándor zárt, őt Szabó Szebasztián követte a harmadik legjobb idővel.

Ezt követően jöhetett a 100 pillangó fináléja: Milák Kristóf és a magyar szurkolók számára ez kedves terep, hiszen a 26 éves úszó éppen ebben a versenyszámban lett olimpiai bajnok 2024-ben. Magától értetődő, hogy a szombati középdöntőben ennek megfelelően teljesített, sőt azt sem túlzás állítani, hogy agyonverte a mezőnyt. Az úszó ob sztárja 50.93-as idővel jutott be a fináléba úgy, hogy a második helyezett Antal Dávid közel másfél másodpercet kapott tőle.

A döntőben pedig beigazolta a papírformát a szám olimpiai címvédője, hiszen 50.22-es idejét senki sem tudta megközelíteni Sopronban. Milák már féltávnál meggyőző előnyt épített ki, a folytatásban pedig maradt annyi energiája, hogy a szombati világranglista-vezető idejét is megússza. A klasszis úszó mögött klubtársa, Márton Richárd végzett (52.12), míg a dobogó harmadik fokára Antal Dávid állhatott fel 52.41-es idővel.