A szakember az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában hétfőn többek között arról beszélt, hogy Milák Kristóf egy éve nem állt rajtkövön, így edzőjével nyilván alaposan végig gondolták, milyen számokban versenyezzen Sopronban. A bajnokság nevezési oldalán pedig vasárnap azért csak öt számban állt ott a neve, mert a hatodikhoz nem volt nevezési ideje és kidobta a rendszer. „Ilyen esetben nekem kell engedélyt adni, én pedig ezt még tegnap éjfél előtt megadtam, azaz könnyen lehet, hogy hat számban fog indulni a bajnokságon" – jegyezte meg a szakvezető, aki a Milák formáját firtató kérdésre azt felelte, majd a bajnokságon az eredményjelző megmutatja, milyen állapotban van. „Ha Milák Kristóf fel van készülve, mindegy az egész világon, hogy ki mit csinál."

A magyar szurkolók nagyon régóta vártak Milák Kristóf visszatérésére

Milák Kristóf hat számban indul végül

Szabó Álmos, a 200 méter pillangó világcsúcstartójának jelenlegi edzője az M4 Sporton megerősítette, hogy tanítványa hat számban (50, 100 és 200 méter pillangón és gyorson) rajtol majd, az pedig az ő döntése volt, hogy csak vasárnap este nevezzenek, mert ha ezt korábban teszik, az „bezavarhatott" volna a felkészülésbe. A tréner arról is beszélt, hogy a hat szám, a 18 rajt nagyon sok, még egy extrán felkészült versenyzőnek is az lenne, ráadásul ők még nem tartanak az extra felkészültségnél. Viszont a bajnokságot edzésnek tervezte, aminek szerinte jó lesz.

„Nem minden számot kell neki maximálisan kiúsznia. Lesznek olyan számütközések, kétszer is, ahol elég pikáns a helyzet, mert tíz perc sincs a kettő között, az nehézséget okoz majd, magasabb tejsavszinttel kell úsznia, de most ez erre van" – mondta Szabó Álmos, aki egyetért Sós Csabával abban, hogy Milák jó formában szinte verhetetlen, ugyanakkor gyorsan leszögezte, hogy még nem tartanak ezen a szinten. – „Jelen esetben egy olyan fázisban vagyunk, amelyben - az ő kérésének megfelelően - az a cél, hogy megpróbáljon újra kémiát kötni a vízzel, meg az úszással. Ez a folyamat szerintem egészen jól halad."

Edzője úgy véli, Milák következő igazán fontos versenye a jövő évi, budapesti világbajnokság lesz, viszont szeretné, ha az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon is szerepelne. – „Mindenképpen szeretném ha indulna, és ha ott lesz, akkor váltót is fog úszni" – jelentette ki Szabó, aki egyértelműen lát pozitív jeleket Milák edzésmunkájában. A szakember hozzátette, hogy szeretné, ha megcéloznák Milák egyéni csúcsait a későbbiekben, de - mint azt megjegyezte - az országos bajnokságon még nem lehet számítani tőle kiugró eredményekre.