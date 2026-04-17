Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás döntőjétől visszalépett, de aztán 100 gyorson medencébe ugrott a soproni úszó ob-n, és Németh Nándort megelőzve meg is védte a címét. A két magyar között mindössze pár század döntött, míg a dobogó legalsó fokára Szabó Györgyei Szebasztián léphetett fel.

Milák Kristóf diadalmaskodott a 100 gyors döntőjében

Milák Kristóf a riválisától kapott elismerést

Németh Nándor 48.44-es időeredménnyel a második helyen végzett a 100 gyors fináléjában, ezt követően pedig a Magyar Nemzetnek értékelte az úszást.

Ez egy új nap, kicsit máshogy kel fel az ember, nem lehet mindig ugyanolyan jó. Gyengébben kezdtem, mint tegnap, de sokkal jobban fájt a vége, nem bírtam el úgy a végét, ahogyan azt szerettem volna”

− mondta a Fradi sportolója, aki szerint a negyvennyolc eleje kevés a világbajnoksághoz, de az Európa-bajnokságra ez mindenképpen bíztató.

„Kristóf jól úszott. Ezt mondtam tegnap, ha ketten vagyunk, akkor talán többet ki tud hozni belőlem és én is belőle. Sajnos ez az én szempontomból fordítva sült el. Az a kétszáz pillangó, száz gyors kombó erős lett volna most neki. Látszik, hogy az állapota nincs ott, ahol szokott lenni. Annyit azért had jegyezzek meg, hogy ha ő azt akarja, hogy ott lesz, akkor ott lesz. Csak rajta fog múlni. Ő az, aki össze tudja magát kapni pár héten belül, és ilyen időket tud úszni.”

Nem tudunk sokat az edzéséről. De ilyen időt nem csak úgy úszunk. Szóval edz ő, beleáll, és nagyon remélem, hogy folytatja ezt a nyárig. Úgy látom, hogy talán vissza fogjuk kapni azt a Milák Kristófot, aki régen ott volt a csúcsformában. Most is ott lesz. Ha ő akarja, akkor megcsinálja”

− tette hozzá Németh.

Milák edzője, Szabó Álmos is a kamerák elé állt csütörtökön, és elárulta, hogy tanítványával még az út elején járnak, de eddig teljesítették azt, amit elterveztek.

„Jelen pillanatban nem rossz ez az idő (48.36 − a szerk.), de azért bele tudnék kötni néhány dologba. Érdekel minket a szám, ezért tovább kell fejlesztenünk ezt az úszást. Kristóf még nem mindegyik számra van kész lelkileg, építkezünk, és a legjobb edzés a verseny” − fogalmazott az edző.