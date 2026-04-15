A szerda délelőtti előfutamokat a középdöntők követték a 2026-os úszó ob-n, amelynek két versenyszámában is érdekelt volt Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok magabiztos teljesítményt mutatott az előfutamok során, bár a fő számának mondható 200 pillangón két percen kívüli időeredményt ért el, így nagy kérdés volt, mire lehet képes szerda délután.

Milák Kristóf két döntőt is úszhat az országos bajnokságon

Milák Kristóf két fináléba is bejutott

A 26 éves úszó 100 méter gyorson lassabb időeredményt ért el, mint délelőtt, de a döntőhöz ez is elég volt, ahová Németh Nándor mögött a második helyen jutott be. A szám favoritjának tartott sportoló 48.11-et úszott Sopronban, míg Milák több mint egy másodperces lemaradással csapott a célba, a harmadik Mészáros Dániel lett, a Zugló képviseletében.

Aztán jött Milák fő száma, a 200 pillangó középdöntője, amely végül Márton Richárd (1:56.56) győzelmét hozta, a versenyszám világcsúcstartója a negyedik lett, 1:59.88-as idővel.

A 26 éves olimpiai bajnokot Antal Dávid és Holló Balázs előzte még be, viszont bizakodásra adhat okot, hogy Milák javítani tudott, így a délelőtti eredményéhez képest be tudott jönni két perc alá.

Az előfutamokat minden nap 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.