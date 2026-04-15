Középdöntőkkel folytatódott a 2026-os úszó országos bajnokság. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 100 gyorson a második, míg a kedvenc számának mondható 200 pillangón a negyedik legjobb időeredménnyel jutott döntőbe.

A szerda délelőtti előfutamokat a középdöntők követték a 2026-os úszó ob-n, amelynek két versenyszámában is érdekelt volt Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok magabiztos teljesítményt mutatott az előfutamok során, bár a fő számának mondható 200 pillangón két percen kívüli időeredményt ért el, így nagy kérdés volt, mire lehet képes szerda délután.

Milák Kristóf két döntőt is úszhat az országos bajnokságon
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf két fináléba is bejutott

A 26 éves úszó 100 méter gyorson lassabb időeredményt ért el, mint délelőtt, de a döntőhöz ez is elég volt, ahová Németh Nándor mögött a második helyen jutott be. A szám favoritjának tartott sportoló 48.11-et úszott Sopronban, míg Milák több mint egy másodperces lemaradással csapott a célba, a harmadik Mészáros Dániel lett, a Zugló képviseletében.

Aztán jött Milák fő száma, a 200 pillangó középdöntője, amely végül Márton Richárd (1:56.56) győzelmét hozta, a versenyszám világcsúcstartója a negyedik lett, 1:59.88-as idővel.

A 26 éves olimpiai bajnokot Antal Dávid és Holló Balázs előzte még be, viszont bizakodásra adhat okot, hogy Milák javítani tudott, így a délelőtti eredményéhez képest be tudott jönni két perc alá.

Az előfutamokat minden nap 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.

