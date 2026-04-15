Hiába jutott be a döntőbe a szám világcsúcstartója. Milák Kristóf edzője, Szabó Álmos jelentette be a hírt, miszerint visszalépteti versenyzőjét a 200 pillangó döntőjétől a 2026-os úszó ob-n.

Milák Kristóf a 100 gyors után a 200 pillangó döntőjébe is bejutott a 2026-os országos bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok a negyedik legjobb idővel úszott be a fináléba azok után, hogy a délelőtti előfutamban két percen kívüli időeredményt ért el, ám ez akkor is elég volt a második helyhez.

Milák Kristóf visszalépett a 200 pillangótól
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Váratlan bejelentést tett Milák Kristóf edzője

A hunswim.com tájékoztatása szerint a 200 pillangó döntőjébe a negyedik legjobb idővel bejutó Milák nem indul a csütörtöki fináléban, így marad a 100 gyors fináléja. 

Itt még érezhetően nagyon nem tart ott, ahol egykoron, így a nap végén edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy erről a távról visszalépteti versenyzőjét”

− olvasható a szövetség honlapján. A 26 éves úszó számára így marad a 100 gyors, amelynek döntőjébe Németh Nándor mögött a második legjobb idővel kvalifikált, de a soproni úszó ob-n még 50 pillangón és gyorson, valamint 100 pillangón is medencébe ugrik.

