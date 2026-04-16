Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Csütörtök délután döntőkkel folytatódott a soproni úszó országos bajnokság. Antal Dávid behúzta a 200 pillangó fináléját, míg az erről visszaléptetett Milák Kristóf a 100 gyors döntőjében ugrott medencébe.

Milák Kristóf két versenyszámban is medencébe ugrott a soproni úszó ob szerdai programjában: a kétszeres olimpiai bajnok előbb a 100 gyors, majd a fő számának számító 200 pillangó döntőjébe is bejutott, ám utóbbiról visszalépett. Edzője, Szabó Álmos elmondása szerint a 26 éves klasszis érezhetően még nem tart ott, ahol kellene.

Milák Kristóf a soproni úszó ob-n
Milák Kristóf a soproni úszó ob-n
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf döntőt úszott Sopronban

A 200 pillangó döntőjét tehát a szám világcsúcstartója nélkül tartották meg, a négyes pályáról az elődöntőben kimagaslót úszó Márton Richárd kezdhetett, azonban a Honvéd sportolója nem tudta a bravúrt megismételni. Márton Antal Dáviddal vívott hatalmas csatát az első helyért, és végül 1:56.45-ös idővel utóbbi szerezhette meg az aranyérmet, míg a harmadik helyen Holló Balázs csapott a célba.

Később jöhetett is a 100 gyors fináléja, amelybe a címvédő Milák második legjobb idővel kvalifikált, a négyes pályáról az FTC úszója, Németh Nándor indulhatott.

A forduló után vált világossá, hogy Milák és Németh között fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, amit végül centikkel ugyan, de előbbi nyert meg, így az elmúlt öt évhez hasonlóan ezúttal is a kétszeres olimpiai bajnok állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Ami az időeredményt illeti, Milák 48.36-ot úszott, míg Németh mindössze nyolc századdal maradt el a riválistól. A bronzérmet a BVSC-Zugló sportolója, Szabó Györgyei Szebasztián csípte meg.

