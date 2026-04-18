A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf péntek szenzációs győzelmet aratott az 50 méteres pillangóúszás döntőjében, ráadásul azt a Szabó Szebasztiánt előzte meg, aki ezt megelőzően sorozatban hétszer diadalmaskodott ebben a versenyben.

Milák Kristóf péntek este aranyérmet nyert 50 méter pillangón

Fotó: Derencsényi István/MTI

Milák Kristóf visszalépett a gyorsúszástól

Milák Kristóf ezen kívül még a 200 méteres gyorsúszás középdöntőjében is érdekelt volt, ahol a 9. legjobb idővel bekerült a fináléba.

A 26 éves klasszis szombaton a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, negyedórával később pedig a 200 méteres gyorsúszás döntőjében lett volna érdekelt, azonban utóbbi versenyszámot elengedte, ugyanis a neve nem szerepel a finálé rajtlistáján.

Milák Kristóf korábban a 200 méteres pillangóúszás döntőjétől is visszalépett az ob-n. Edzője, Szabó Álmos elárulta, hogy tanítványával még az út elején járnak, de eddig teljesítették azt, amit elterveztek.