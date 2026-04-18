A pillangóúszás kétszeres olimpiai bajnoka elengedte a gyorsúszást. Milák Kristóf szombat délután a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, valamint a 200 méteres gyorsúszás fináléjában lett volna érdekelt a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon. Milák azonban úgy döntött, hogy csak 100 pillangón állt rajthoz.

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf péntek szenzációs győzelmet aratott az 50 méteres pillangóúszás döntőjében, ráadásul azt a Szabó Szebasztiánt előzte meg, aki ezt megelőzően sorozatban hétszer diadalmaskodott ebben a versenyben. 

Sopron, 2026. április 16. A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István
Milák Kristóf visszalépett a gyorsúszástól

Milák Kristóf ezen kívül még a 200 méteres gyorsúszás középdöntőjében is érdekelt volt, ahol a 9. legjobb idővel bekerült a fináléba. 

A 26 éves klasszis szombaton a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, negyedórával később pedig a 200 méteres gyorsúszás döntőjében lett volna érdekelt, azonban utóbbi versenyszámot elengedte, ugyanis a neve nem szerepel a finálé rajtlistáján. 

Milák Kristóf korábban a 200 méteres pillangóúszás döntőjétől is visszalépett az ob-n. Edzője, Szabó Álmos elárulta, hogy tanítványával még az út elején járnak, de eddig teljesítették azt, amit elterveztek.

