A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon a 100 méteres gyorsúszás fináléját megnyerte, pénteken pedig 50 méter pillangón diadalmaskodott.

Milák Kristóf már két aranyérmet nyert az ob-n

Utóbbi sikere azért is nagy dolog, mert a döntőben azt a Szabó Szebasztiánt sikerült megelőznie, aki ezt megelőzően sorozatban hétszer diadalmaskodott 50 méter pillangón az ob-n.

Milák Kristóf tönkreverte a mezőnyt 100 pillangón

A 26 éves klasszis az országos bajnokságon inkább a rövid távú versenyszámokra koncentrál, ugyanis fizikailag még nincs a legjobb állapotban, ezért korábban bejelentette, hogy visszalép a fő számától, a 200 méteres pillangóúszástól.

A kétszeres olimpiai bajnok szombat este két számban lett volna érdekelt az ob-n, először a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, negyedórával később pedig a 200 méteres gyorsúszás fináléjában. Utóbbi szám döntőjébe azonban Milák csak a 9. legjobb idővel jutott be, így szombaton úgy döntött, visszalép ettől a versenyszámról és csak a 100 pillére koncentrál.

Milák Kristóf továbbra is verhetetlennek tűnik pillangóúszásban

A 2024-es párizsi olimpián 100 méter pillangón olimpiai aranyat nyerő Milák a második középdöntőben volt érdekelt, és nem túlzás azt állítani, hogy agyonverte a mezőnyt. A 26 éves klasszis futamgyőztesként, 50.93-as idővel jutott a fináléba úgy, hogy közel másfél másodpercet vert a második legjobb időt (52.45) Antal Dávidra.

Milák ezzel világranglista-vezető idővel bejutott a 100 méteres pillangóúszás döntőjébe, melyet vasárnap este rendeznek.