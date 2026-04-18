Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen! Elvitték az Ötöslottó rekordösszegű főnyereményét

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Link másolása
Vágólapra másolva!
Milák Kristóf továbbra is verhetetlen pillangóúszásban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a legjobb idővel bejutott a 100 méteres pillangóúszás döntőjébe a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon. A 26 éves klasszis valóságos erődemonstrációt tartott a középdöntőbe, másfél másodperccel diadalmaskodott.

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon a 100 méteres gyorsúszás fináléját megnyerte, pénteken pedig 50 méter pillangón diadalmaskodott

Sopron, 2026. április 16. A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István
Milák Kristóf már két aranyérmet nyert az ob-n
Fotó: Derencsényi István/MTI

Utóbbi sikere azért is nagy dolog, mert a döntőben azt a Szabó Szebasztiánt sikerült megelőznie, aki ezt megelőzően sorozatban hétszer diadalmaskodott 50 méter pillangón az ob-n. 

Milák Kristóf tönkreverte a mezőnyt 100 pillangón

A 26 éves klasszis az országos bajnokságon inkább a rövid távú versenyszámokra koncentrál, ugyanis fizikailag még nincs a legjobb állapotban, ezért korábban bejelentette, hogy visszalép a fő számától, a 200 méteres pillangóúszástól. 

A kétszeres olimpiai bajnok szombat este két számban lett volna érdekelt az ob-n, először a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, negyedórával később pedig a 200 méteres gyorsúszás fináléjában. Utóbbi szám döntőjébe azonban Milák csak a 9. legjobb idővel jutott be, így szombaton úgy döntött, visszalép ettől a versenyszámról és csak a 100 pillére koncentrál. 

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az ob-n tért vissza
Milák Kristóf továbbra is verhetetlennek tűnik pillangóúszásban
Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

A 2024-es párizsi olimpián 100 méter pillangón olimpiai aranyat nyerő Milák a második középdöntőben volt érdekelt, és nem túlzás azt állítani, hogy agyonverte a mezőnyt. A 26 éves klasszis futamgyőztesként, 50.93-as idővel jutott a fináléba úgy, hogy közel másfél másodpercet vert a második legjobb időt (52.45) Antal Dávidra. 

Milák ezzel világranglista-vezető idővel bejutott a 100 méteres pillangóúszás döntőjébe, melyet vasárnap este rendeznek. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!