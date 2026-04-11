Novak Djokovics egy korábbi nyilatkozatában fogalmazta meg, hogy karrierje során legalább egy Grand Slam-tornát szeretne még nyerni, de az egészsége megőrzése mellett a pályán kívül is még rengeteg terve van, többek között a gyermekei fontosabb sikereinél is ott akar lenni. A szerb klasszissal kapcsolatban állandó téma a visszavonulás is, most a Sportal.rs nevű portál azt is megírta, hogy ez mikorra várható.

Novak Djokovics egyre több sérülést szed össze

Mikor fejezi be Novak Djokovics?

„Szeretnék a 2028-as olimpián szerb zászlóval a kezemben visszavonulni. Ez csodálatos lenne” − nyilatkozta a 38 éves korábbi világelső, a világranglista jelenlegi negyedik helyezettje. − „Őszintén szólva azonban még nem tudom megmondani, hogyan lesz, mert vannak dolgok, amelyek kívül esnek az irányításomon. De megpróbálom megőrizni a fizikai és mentális egészségemet” − tette hozzá a szerb játékos.

Férfi egyesben Djokovics a regnáló olimpiai bajnok, miután a 2024-es párizsi nyári játékok döntőjében 7:6, 7:6-ra győzött a spanyol Carlos Alcaraz, a jelenlegi világelső ellen.

A szerb teniszező eddig 101 ATP-tornán diadalmaskodott, közte 24 Grand Slam-viadalon − ez rekord férfi egyesben. Ő tartja a csúcsot a világranglista élén eltöltött legtöbb hét (428) tekintetében is.