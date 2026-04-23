Növényi Norbertet videohíváson keresztül, londoni otthonában értem utol, de hogy ez miért fontos, az majd később kiderül, előtte kezdésnek kanyarodjunk vissza kicsit az időben. Március végén nagy győzelmet aratott a Hexagone gáláján, amellyel bejutott a középsúlyú torna döntőjébe. Hogyan értékeli utólag a teljesítményét? – Nagyon büszke vagyok a teljesítményemre, de ehhez egy kicsit hadd menjek még jobban vissza az időben. A mérlegemet nézve egy vereségem van még 2024-ből, Dalton Rosta ellen, akkor azon a mérkőzésen a mostani ellenfelemhez nagyon hasonló sráccal mentem, aki birkózni akart, és az a meccs akkor arról szólt részemről, hogy csak üssem ki, az volt a fejemben, tehát nem gondolkodtam tisztán. Emiatt csak a harmadik menetben kezdtem el gondolkodni Rosta ellen, akkor el is vertem, de az első két menet és így a bunyó, az elúszott.
Növényi Norbert már a döntőre készül
Aztán a következő meccseknél is volt olyan, hogy az utolsó pillanatban jött egy új ellenfél és volt egy csúnya bordasérülésem, ami miatt nem tudtam teljesen azt csinálni, amit akartam a ketrecben. Majd tavaly novemberben jött a román harcos elleni meccsem, ott is kicsit elkapkodtam azt a fejrúgást, mert annyira bennem volt, hogy fejbe tudom rúgni. Így jutunk el a mostani bunyóhoz, ami rendkívül fontos volt nekem, hogy ne kapkodjak el semmit, és úgy menjen az egész, ahogy akarom. Szerencsére ez most megvolt.
Június 12-én Lyonban a Hexagone középsúlyú tornájának döntőjében a jelenlegi bajnok, Matthieu Duclos lesz az ellenfele. Mennyire ismeri, mit lehet róla tudni és elárulná, mit mondott neki a saját elődöntője után a ketrecben, amikor egymással szemben állva beszéltek?
Kezdjük a mérlegével, három veresége van, de abból volt egy még a Bellatorban, meg az UFC előszobájából, a Dana White Contender Seriesből, egyszóval nem gyenge ellenfelek ellen vesztett. Éppen nemrég néztük meg az edzőmmel róla a felvételeket, szépen csinál alapállás váltást, nagyon jó lábai vannak, meg ügyesen visszazár a rúgásokból, szóval trükkös. Matthieu eredményeit korábban követtem, még egy magyarországi gálán találkoztam is vele, ugyanazon a kártyán bunyózott, mint én. Ráadásul az is kiderült akkor, hogy az edzőit ismerem, akiktől tudom, hogy korábban nézett engem és az elején tartott is tőlem. Akkor még azt is mondta nekem, hogy szerinte a Hexagone-nál azt akarják, hogy bunyózzunk egymás ellen, én meg mondtam neki, csináljuk a dolgunk, reménykedjünk, hogy majd a döntőben találkozunk.
A kérdésed utolsó részére is válaszolva, a ketrec közepén találkoztunk, gratuláltunk egymásnak és én meg beleálltam az arcába. Ekkor azt mondta nekem, hogy: „Nagy fiú”, mindig ezt mondja, hogy nagy darab vagyok. Én pedig erre annyit mondtam: „Mi van, jah, hogy nagy fiú vagyok, elsőre meg azt hittem, hogy meg akartál csókolni”. Ezután nevettünk és mondta, hogy: ”Nagyon tisztellek, és nagy harcos vagy, de csak egy király lehet a ketrecben”. Erre én meg mondtam: „Igen, én.”
Ennyi történt, majd kezet ráztunk, mondtam még neki, hogy érezze jól magát, élvezze ki a győzelmét, mert legközelebb a ketrecben ellenem ezt az érzést már nem fogja átélni. Egyébként egymással szoktunk így verbálisan csipkelődni, de természetesen tiszteljük egymást.
A meccse után jöhetett pár nap pihenés, amikor Budapestre utazott és az édesapja már a reptéren várta. Mi volt a programja itthon?
Elég rohangálós pár nap volt Budapesten. Egy hamburgerezőbe mentem, mert lett egy közös együttműködésem velük. Aztán egy másik találkozóra kellett mennem, majd egy azt követőre, tényleg elképesztő sűrű volt a program. Budapest után még Miskolcra is elmentem és Sajószentpéterre is a nagyszüleimhez. Aztán utaztam is vissza Londonba, mert elkezdődött az edzőtáborozás a júniusi címmeccsre.
A beszélgetésünk elején említettem, hogy az otthonában hívtam fel, és látom a háttérben a falon van két öv, meg egy bekeretezett meccsemlék a két szintetizátor mellett. Ezekről tudna mesélni?
A két övet még 15-16 éves koromban nyertem grapplingben, a bekeretezett emlék meg a Bellatoros mérkőzésemhez, a Will Fleury elleni pontozásos győzelmemhez kapcsolódik. Egyébként ez az egyetlen, ami így be van keretezve. Mielőtt megkérdeznéd, az ott vérfolt volt a nadrágon, de sajnos kimostuk a bekeretezés előtt és utána ilyen barna lett és másra hasonlít.
Miért pont ezt a meccselméket választotta?
Azért volt ez a bunyó annyira fontos, mert nagyon izgultam előtte, 19 évesen mentem egy nagy név ellen, aki azóta Közép-Európa egyik vezető promóciójában, az Oktagonban félnehézsúlyú és nehézsúlyú bajnok lett is egyben, 16-3-as mérleggel. A szintetizátorok kapcsán pedig, ha megnyerem a 100 000 eurót, akkor veszek majd egy újat is (nevet – a szerk.).
Esetleg tervezett már valamilyen nagyobb költést, ha minden összejönne?
Nem, a viccet félretéve megváltozott ez ügyben a gondolkodásmódom, nem szeretnék költekezni, nagyobb dolgokat vásárolni. Amit szeretnék, ha összejönne, az a nyaralás, pár nap pihenés egy tengerparton, mivel rengeteg minden összejött az elmúlt bő egy évben, mást ne mondjak, 11 hónap alatt volt három meccsem, plusz soha nem voltam még így pihenősen nyaralni. Amúgy érdekes dolog ez a nyaralás, mert utoljára még 2023-ban akartam elmenni, mondtam is az edzőmnek, aki nem annyira volt elragadtatva akkor az ötlettől.
Kiválasztottam a helyet, megvolt a szállás is, már ott voltam a gépem felett, hogy rányomjak a foglalás és a fizetés gombra, amikor hív az edzőm, hogy, lenne-e kedvem Orlando Bloomot felkészíteni egy filmre.
Természetesen igent mondtam, erre közölte a forgatási dátumokat és pontosan akkorra terveztem be az utazásomat is, néztem is, hogy ezt nem akarom elhinni. Végül persze a forgatási munkát választottam, az edzőm meg úgy búcsúzott el tőlem a telefonban, hogy akkor legalább itt maradsz az edzőteremben.
Az interjú végén beszéljünk a közösség médiáról is. Korábban nem sokat posztolt, kommentelt, de ez az utóbbi időkben változott, Borics Ádám kapcsán is megszólalt, majd a győzelmét követően kicsit odaszúrt a magyar újságíróknak is. Tudna az okokról mesélni?
Őszintén, a legnagyobb problémám azzal van, hogy egyrészt mindenki a 100 000 euróról beszél, és ezt én külön hangsúlyozni akarom, hogy sokkal több pénzt ott hagytam, amikor eljöttem a Bellatortól. Tudtam, hogy kevesebb fizetésem lesz az új helyemen, de szeretném újra hangsúlyozni, hogy ez nekem egyáltalán nem a pénzről szól. Persze fontosak a szponzorok, akiknek köszönhetően jobban tudok fókuszálni az edzésekre, mivel az alapvető anyagi biztonságom így adott, de ha kellene, ingyen is bunyóznék, mert nekem ez a szenvedélyem.
A magyar újságírók kapcsán mindenhol azt láttam, hogy, így 100 000 euró, úgy 100 000 euró, nem pedig azt, hogy Európa jelenlegi legnagyobb középsúlyú versenyéről van szó. Talán ebbe az irányba is el lehetett volna menni. Plusz nem nézik meg például a Tapology-t (egy küzdősportos szakoldal – a szerk.), ott lehet látni, hogy bunyóztam Will Fleury ellen, akit említettem, de vannak ott Hexagone-os arcok vagy KSW-sek is (fontos lengyel promóció – a szerk.). Egyszóval voltak komoly ellenfeleim eddig, és akik most kezdtek el csak követni a közösségi médiában, ezt nem látják, és ebben lehetett volna szerepük az újságíróknak. Tehát semmi mást nem kértem volna, csak egy kicsit bővebb, szakmaibb tájékoztatást a pályafutásom kapcsán.
Az, hogy gyakrabban kommentel, ír, minek köszönhető?
Úgy érzem, hogy eljött az idő, hogy elkezdjek majd kicsit többet írni dolgokról a platformjaimon, ahol már elég sok követőm lett. Azt gondolom, ha már van egy ilyen lehetőségem, akkor próbálok valami jót tenni vele, mert szerintem olyan világot élünk, amiben erre most lenne igénye az embereknek.
Mire gondol pontosan?
Nagyon sok a gyűlölködés, az utálat, a megosztottság a társadalmakban, emiatt is szeretnék pozitívabb dolgokat megosztani, a gondolataimat, amelyekkel úgy érzem, talán egy kicsit jobb hellyé tehetem a világot.