Növényi Norbertet videohíváson keresztül, londoni otthonában értem utol, de hogy ez miért fontos, az majd később kiderül, előtte kezdésnek kanyarodjunk vissza kicsit az időben. Március végén nagy győzelmet aratott a Hexagone gáláján, amellyel bejutott a középsúlyú torna döntőjébe. Hogyan értékeli utólag a teljesítményét? – Nagyon büszke vagyok a teljesítményemre, de ehhez egy kicsit hadd menjek még jobban vissza az időben. A mérlegemet nézve egy vereségem van még 2024-ből, Dalton Rosta ellen, akkor azon a mérkőzésen a mostani ellenfelemhez nagyon hasonló sráccal mentem, aki birkózni akart, és az a meccs akkor arról szólt részemről, hogy csak üssem ki, az volt a fejemben, tehát nem gondolkodtam tisztán. Emiatt csak a harmadik menetben kezdtem el gondolkodni Rosta ellen, akkor el is vertem, de az első két menet és így a bunyó, az elúszott.

Növényi Norbert brutális formában bunyózott a Hexagone-ban

Növényi Norbert már a döntőre készül

Aztán a következő meccseknél is volt olyan, hogy az utolsó pillanatban jött egy új ellenfél és volt egy csúnya bordasérülésem, ami miatt nem tudtam teljesen azt csinálni, amit akartam a ketrecben. Majd tavaly novemberben jött a román harcos elleni meccsem, ott is kicsit elkapkodtam azt a fejrúgást, mert annyira bennem volt, hogy fejbe tudom rúgni. Így jutunk el a mostani bunyóhoz, ami rendkívül fontos volt nekem, hogy ne kapkodjak el semmit, és úgy menjen az egész, ahogy akarom. Szerencsére ez most megvolt.

Június 12-én Lyonban a Hexagone középsúlyú tornájának döntőjében a jelenlegi bajnok, Matthieu Duclos lesz az ellenfele. Mennyire ismeri, mit lehet róla tudni és elárulná, mit mondott neki a saját elődöntője után a ketrecben, amikor egymással szemben állva beszéltek?

Kezdjük a mérlegével, három veresége van, de abból volt egy még a Bellatorban, meg az UFC előszobájából, a Dana White Contender Seriesből, egyszóval nem gyenge ellenfelek ellen vesztett. Éppen nemrég néztük meg az edzőmmel róla a felvételeket, szépen csinál alapállás váltást, nagyon jó lábai vannak, meg ügyesen visszazár a rúgásokból, szóval trükkös. Matthieu eredményeit korábban követtem, még egy magyarországi gálán találkoztam is vele, ugyanazon a kártyán bunyózott, mint én. Ráadásul az is kiderült akkor, hogy az edzőit ismerem, akiktől tudom, hogy korábban nézett engem és az elején tartott is tőlem. Akkor még azt is mondta nekem, hogy szerinte a Hexagone-nál azt akarják, hogy bunyózzunk egymás ellen, én meg mondtam neki, csináljuk a dolgunk, reménykedjünk, hogy majd a döntőben találkozunk.

A kérdésed utolsó részére is válaszolva, a ketrec közepén találkoztunk, gratuláltunk egymásnak és én meg beleálltam az arcába. Ekkor azt mondta nekem, hogy: „Nagy fiú”, mindig ezt mondja, hogy nagy darab vagyok. Én pedig erre annyit mondtam: „Mi van, jah, hogy nagy fiú vagyok, elsőre meg azt hittem, hogy meg akartál csókolni”. Ezután nevettünk és mondta, hogy: ”Nagyon tisztellek, és nagy harcos vagy, de csak egy király lehet a ketrecben”. Erre én meg mondtam: „Igen, én.”

Ennyi történt, majd kezet ráztunk, mondtam még neki, hogy érezze jól magát, élvezze ki a győzelmét, mert legközelebb a ketrecben ellenem ezt az érzést már nem fogja átélni. Egyébként egymással szoktunk így verbálisan csipkelődni, de természetesen tiszteljük egymást.