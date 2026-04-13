Június elején Lyonban lép ketrecbe az egyik legismertebb magyar ketrecharcos. Növényi Norbert a bajnok ellen érhet fel a csúcsra, és nyerheti meg a középsúlyú tornát, valamint a vele járó pénzdíjat is.

Március végén az Origón is beszámoltunk arról, hogy Ifjabb Növényi Norbert rendkívül meggyőző teljesítménnyel aratott győzelmet a Hexagone MMA 42 főmérkőzésén, ugyanis TKO-val múlta felül a francia Clement Giordanengót, ezzel pedig bejutott a középsúlyú torna döntőjébe is. Nos, kiderült az is, mikor, hol és ki ellen szerezheti meg a szervezet övét a fiatal magyar ketrecharcos.

Ifjabb Növényi Norbert az övért harcolhat a nyáron
Ifjabb Növényi Norbert az övért harcolhat a nyáron

Növényi Norbert júniusban harcol ismét

Növényi Norbert a nyár elején, egészen pontosan június 12-én mérkőzik a Hexagone MMA középsúlyú tornájának döntőjében Letho Duclos ellen Lyonban. A francia ellenfél jelenleg a promóció középsúlyú bajnoka, remélhetőleg csak júniusig. A 31 éves bunyós mérlege a Hexagone-nál 9 győzelem mellett 3 vereség (győzelmeiből hét volt idő előtti, csak kettőnél kellett dolgozni a pontozóknak a ketrec mellett). Nem mellesleg a végső győztes még 100 000 eurót is kap majd a bajnoki öve mellé.

 

