Olvasta?

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új mobilitási partnerének köszönthetően 21 sportoló vehetett át új autót szerdán a Hungaroringen, és vezetheti azt a Los Angeles-i felkészülés során. A 21 magyar olimpikont a sportági szakszövetségek javaslata alapján választották ki.

Gyulay Zsolt elnök az eseményen kiemelte, a MOB számára kiemelten fontos, hogy a magyar olimpikonok a lehető legjobb körülmények között készülhessenek a 2028-as Los Angeles-i játékokra.

A kiválasztott magyar olimpikonok a Hungaroringen vehették át az autókat
A kiválasztott magyar olimpikonok a Hungaroringen vehették át az autókat
Fotó: Peter Szalmas

21 magyar olimpikon kapott autót

„Ezért külön öröm számunkra, hogy támogatóink köre új, innovatív mobilitási partnerrel bővült az Euroleasing és a Green Motion révén” – nyilatkozott Gyulay Zsolt. Hozzátette, az Euroleasinggel régi múltra tekint vissza a kapcsolat, a cég felkérésére harminc évvel ezelőtt ő és Fábián László főtitkár is tagja volt annak a bírálóbizottságnak, amely eldöntötte, kik lesznek a Sydney Klub tagjai, és kik kaphatnak autót a felkészüléshez.

Az volt az első, ilyen jellegű kezdeményezés. Azóta szerencsére hagyománya van a mobilitási partnerségnek, és a mostani együttműködés révén 21 kiváló sportolónk jut gépjárműhasználati lehetőséghez. A megbízható és rugalmas közlekedés kulcsfontosságú a versenyzők életében, hiszen edzésekre, versenyekre és edzőtáborba kell eljutniuk, gyakran szoros időbeosztás mellett”

– mondta. Vály Judit, az idén 35 éves Euroleasing vezérigazgatója hangsúlyozta: az együttműködésnek további értékét ad, hogy erősíti a versenysport hátterét biztosító összefogást, amelyre a magyar élsport hosszú távú sikerei épülhetnek.

A sportági szakszövetségek javaslata alapján a következő sportolók kaptak autókat: 
Battai Sugár Katinka, Nagy Dávid, Rabb Krisztián (vívás); 
Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Németh Nándor (úszás); 
Csikós Zsóka, Juhász István Dávid, Kollár Kristóf (kajak-kenu); 
Molnár Attila, Kozák Luca (atlétika); 
Losonczi Dávid, Fritsch Róbert Attila (birkózás); 
Guzi Blanka, Bőhm Csaba (öttusa); 
Gyertyás Róza (dzsúdó); 
Akilov Pylyp (ökölvívás); 
Major Veronika (sportlövészet); 
Mészáros Krisztofer (torna); 
Bragmayer Zsanett (triatlon); 
az egy fő tekvondóst később jelöli ki a szövetség.

