Gyulay Zsolt elnök az eseményen kiemelte, a MOB számára kiemelten fontos, hogy a magyar olimpikonok a lehető legjobb körülmények között készülhessenek a 2028-as Los Angeles-i játékokra.

A kiválasztott magyar olimpikonok a Hungaroringen vehették át az autókat

21 magyar olimpikon kapott autót

„Ezért külön öröm számunkra, hogy támogatóink köre új, innovatív mobilitási partnerrel bővült az Euroleasing és a Green Motion révén” – nyilatkozott Gyulay Zsolt. Hozzátette, az Euroleasinggel régi múltra tekint vissza a kapcsolat, a cég felkérésére harminc évvel ezelőtt ő és Fábián László főtitkár is tagja volt annak a bírálóbizottságnak, amely eldöntötte, kik lesznek a Sydney Klub tagjai, és kik kaphatnak autót a felkészüléshez.

Az volt az első, ilyen jellegű kezdeményezés. Azóta szerencsére hagyománya van a mobilitási partnerségnek, és a mostani együttműködés révén 21 kiváló sportolónk jut gépjárműhasználati lehetőséghez. A megbízható és rugalmas közlekedés kulcsfontosságú a versenyzők életében, hiszen edzésekre, versenyekre és edzőtáborba kell eljutniuk, gyakran szoros időbeosztás mellett”

– mondta. Vály Judit, az idén 35 éves Euroleasing vezérigazgatója hangsúlyozta: az együttműködésnek további értékét ad, hogy erősíti a versenysport hátterét biztosító összefogást, amelyre a magyar élsport hosszú távú sikerei épülhetnek.

A sportági szakszövetségek javaslata alapján a következő sportolók kaptak autókat:

Battai Sugár Katinka, Nagy Dávid, Rabb Krisztián (vívás);

Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Németh Nándor (úszás);

Csikós Zsóka, Juhász István Dávid, Kollár Kristóf (kajak-kenu);

Molnár Attila, Kozák Luca (atlétika);

Losonczi Dávid, Fritsch Róbert Attila (birkózás);

Guzi Blanka, Bőhm Csaba (öttusa);

Gyertyás Róza (dzsúdó);

Akilov Pylyp (ökölvívás);

Major Veronika (sportlövészet);

Mészáros Krisztofer (torna);

Bragmayer Zsanett (triatlon);

az egy fő tekvondóst később jelöli ki a szövetség.