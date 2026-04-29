Gyulay Zsolt elnök az eseményen kiemelte, a MOB számára kiemelten fontos, hogy a magyar olimpikonok a lehető legjobb körülmények között készülhessenek a 2028-as Los Angeles-i játékokra.
21 magyar olimpikon kapott autót
„Ezért külön öröm számunkra, hogy támogatóink köre új, innovatív mobilitási partnerrel bővült az Euroleasing és a Green Motion révén” – nyilatkozott Gyulay Zsolt. Hozzátette, az Euroleasinggel régi múltra tekint vissza a kapcsolat, a cég felkérésére harminc évvel ezelőtt ő és Fábián László főtitkár is tagja volt annak a bírálóbizottságnak, amely eldöntötte, kik lesznek a Sydney Klub tagjai, és kik kaphatnak autót a felkészüléshez.
Az volt az első, ilyen jellegű kezdeményezés. Azóta szerencsére hagyománya van a mobilitási partnerségnek, és a mostani együttműködés révén 21 kiváló sportolónk jut gépjárműhasználati lehetőséghez. A megbízható és rugalmas közlekedés kulcsfontosságú a versenyzők életében, hiszen edzésekre, versenyekre és edzőtáborba kell eljutniuk, gyakran szoros időbeosztás mellett”
– mondta. Vály Judit, az idén 35 éves Euroleasing vezérigazgatója hangsúlyozta: az együttműködésnek további értékét ad, hogy erősíti a versenysport hátterét biztosító összefogást, amelyre a magyar élsport hosszú távú sikerei épülhetnek.
A sportági szakszövetségek javaslata alapján a következő sportolók kaptak autókat:
Battai Sugár Katinka, Nagy Dávid, Rabb Krisztián (vívás);
Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Németh Nándor (úszás);
Csikós Zsóka, Juhász István Dávid, Kollár Kristóf (kajak-kenu);
Molnár Attila, Kozák Luca (atlétika);
Losonczi Dávid, Fritsch Róbert Attila (birkózás);
Guzi Blanka, Bőhm Csaba (öttusa);
Gyertyás Róza (dzsúdó);
Akilov Pylyp (ökölvívás);
Major Veronika (sportlövészet);
Mészáros Krisztofer (torna);
Bragmayer Zsanett (triatlon);
az egy fő tekvondóst később jelöli ki a szövetség.
- Kapcsolódó tartalom