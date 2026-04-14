Letartóztatták a spanyol kerékpársport egyik legismertebb alakját. Oscar Freire ellen a felesége tett feljelentést.

Oscar Freire felesége feljelentette őt, letartóztatták

Oscar Freire bajba került, letartóztatták

A spanyol EFE hírügynökség beszámolója szerint az eset múlt vasárnap történt Freire szülővárosában, Torrelavegában.

A kerékpáros felesége – akivel jelenleg válófélben vannak – a rendőrségen tett bejelentést, amelyben azt állította, hogy Freire folyamatosan zaklatja őt. Elmondása szerint a sportoló rendszeresen zavarja, sértegeti, sőt azt is feltételezi, hogy mikrofonokat helyez el a környezetében.

A feljelentést követően a nő távoltartási végzést kért, amelynek nyomán a hatóságok őrizetbe vették Freirét. A korábbi világbajnok vallomást tett, majd bíró elé állt, ezt követően pedig – bizonyos feltételek mellett – szabadlábra helyezték.

Oscar Freire pályafutása során a világ egyik legeredményesebb sprinterének számított. Karrierje jelentős részét a holland Rabobank csapatánál töltötte, és három világbajnoki cím mellett többek között háromszor nyerte meg a Milánó–Sanremo klasszikust, háromszor a Brabantse Pijlt, valamint diadalmaskodott a Párizs–Tours viadalon is. Emellett hét szakaszgyőzelmet aratott a Vuelta a Espana, és négyet a Tour de France során.

Nem ez az első alkalom, hogy Freire neve botrányok között kerül a hírekbe. Tavaly februárban eltűntként keresték, miután több mint 48 órán keresztül nem adott életjelet magáról. Akkor a Guardia Civil is részt vett a felkutatásában.

Később azonban gyorsan előkerült: testvére, Antonio Freire a Marcának akkor úgy nyilatkozott, hogy félreértés történt, és csupán családi ügyről volt szó, a sportoló néhány napra elhagyta otthonát, de visszatért.

A zaklatási ügy részletei egyelőre nem teljesen tisztázottak, a hatóságok vizsgálata várhatóan folytatódik.