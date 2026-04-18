Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Durva

Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar siker Georgiában. Özbas Szofi aranyérmet nyert szombaton 70 kilogrammban a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon, ezzel megvédte címét.

A magyar küldöttség első számú éremvárományosának számító versenyző négy magabiztos győzelemmel jutott be ismét a cselgáncs Európa-bajnokság fináléjába, akárcsak tavaly Podgoricában. Özbas Szofi gyorsan lerendezte a döntőt.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Özbas Szofi címet védett az Eb-n

A döntőben a kétszeres junior világbajnok, öt World Tour-éremnél tartó francia Melkia Auchecorne várt rá, akitől kikapott korábbi egyetlen találkozójukon tavaly a csingtaói Grand Prix-n.

A második csata mindössze 51 másodpercig tartott, ekkor egy földharc során a BHSE 24 éves kiválósága fojtást kezdeményezett, amelyet három évvel fiatalabb ellenfele lekopogott, jelezve, hogy sérülésveszély miatt feladja a küzdelmet, így az aranyérem Özbas nyakába került.

A 2023-ban vb-harmadik Özbas másodszor állhatott az Eb-dobogó tetejére, s egyben megszerezte a magyar dzsúdósport 20. Európa-bajnoki aranyérmét.

női 70 kg, Európa-bajnok,
ÖZBAS SZOFI
2. Melkia Auchecorne (Franciaország)
3. April Lynn Fohouo (Svájc) és Madina Tajmazova (Oroszország)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!