A magyar küldöttség első számú éremvárományosának számító versenyző négy magabiztos győzelemmel jutott be ismét a cselgáncs Európa-bajnokság fináléjába, akárcsak tavaly Podgoricában. Özbas Szofi gyorsan lerendezte a döntőt.

Özbas Szofi címet védett az Eb-n

A döntőben a kétszeres junior világbajnok, öt World Tour-éremnél tartó francia Melkia Auchecorne várt rá, akitől kikapott korábbi egyetlen találkozójukon tavaly a csingtaói Grand Prix-n.

A második csata mindössze 51 másodpercig tartott, ekkor egy földharc során a BHSE 24 éves kiválósága fojtást kezdeményezett, amelyet három évvel fiatalabb ellenfele lekopogott, jelezve, hogy sérülésveszély miatt feladja a küzdelmet, így az aranyérem Özbas nyakába került.

A 2023-ban vb-harmadik Özbas másodszor állhatott az Eb-dobogó tetejére, s egyben megszerezte a magyar dzsúdósport 20. Európa-bajnoki aranyérmét.

női 70 kg, Európa-bajnok,

ÖZBAS SZOFI

2. Melkia Auchecorne (Franciaország)

3. April Lynn Fohouo (Svájc) és Madina Tajmazova (Oroszország)

További cikkek