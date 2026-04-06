A pusztakezes boksz ismét visszatér, a rajongók ezúttal Szentendrén találkozhatnak a sztárokkal április 11-én, szombaton este. A gála főmérkőzése a félnehézsúlyú magyar bajnoki címmeccs lesz, ahol két veretlen kiválóság, a címvédő Hegyi Richárd és kihívója, Besztercei Rajmund feszül egymásnak 5x2 menetben.

A pusztakezes boksz rendkívül népszerű itthon

A pusztakezes boksz sztárjai újra ringbe szállnak

A mérkőzés iránti érdeklődést jól mutatja, hogy az esemény előtt már szinte minden jegy elkelt. Az este folyamán majd szorítóba lép hazánk első pusztakezes Európa-bajnoka, a veretlen nehézsúlyú Veres Tibor is, aki a szintén hibátlan mérlegű grúz Soslan Gasievi ellen bizonyíthat. Mellettük, a méltán közönségkedvenc többszörös thai-boksz bajnok, Németh Olivér is bemutatkozik. A rendezvényen kilenc pusztakezes mérkőzést láthatnak majd a helyszínre kilátogatók.

Az esemény rangját az is emeli, hogy Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is megtiszteli jelenlétével a gálát, valamint a hazai celebvilág számos képviselője is ott lesz. Ezt az eseményt is a 024boxing.com stream platform közvetíti majd.