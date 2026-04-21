Rodtang Jitmuangnon kijelentette, hogy kész tárgyalni a ONE Championship szervezetével, és azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is tiszteli Chatri Sityodtongot (a promóció alapítója és vezetője is egyben), és nem áll szándékában távozni. A thai-boksz élő legendája április 18-án sajtótájékoztatót tartott chachoengsaói otthonában a ONE Championshippel folytatott vitájáról, miután Thaiföldön 542 millió baht értékű (több, mint félmilliárd forint) pert indítottak ellene szerződésszegés és rágalmazás vádjával, valamint – a promóciós szervezet állítása szerint – a márka védelme érdekében. A kereset még nem tartalmazza a két másik országban, Japánban és Szingapúrban indított jogi eljárásokat.

Rodtang, az élő fegyver

Rodtang jogi csapata közölte, hogy az ügy már a bíróság előtt van, és tiszteletben kell tartaniuk a bírósági eljárást, ezért nem kívánnak nyilatkozni az ügy részleteiről. Azt azonban elmondták, hogy rendelkeznek egyértelmű és elegendő bizonyítékkal, amelyet a bíróság elé terjeszthetnek, hogy minden kérdést teljes körűen megvizsgálhassanak. Ami Rodtang 2026. április 29-én Japánban tervezett mérkőzését illeti, csapata szerint ő továbbra is készen áll és hajlandó utazni és a tervek szerint versenyezni (óriási csatára készül Takeru ellen, minden küzdősport rajongó várja már a meccset, főleg, hogy az első összecsapás bántóan sima lett).

Ugyanakkor az ügyvédjei kapcsolatba léptek a ONE Championship jogi csapatával, hogy kérjék a 2022-ben, a vállalati szabványoknak megfelelően aláírt, teljes körűen végrehajtott eredeti szerződés kézbesítését. Elmondásuk szerint Rodtang csapata még mindig nem kapta meg a kitöltött szerződést, és úgy vélik, hogy az még nem lehet jogilag kötelező érvényű. A nyilatkozat szerint Rodtang csak egy másolatot kapott a szerződésről, amelyet 2025 novemberében írt alá (ami döbbenet, hogy egy ilyen profi cégnél, ilyen hogy fordulhatott egyáltalán elő). Ezen a példányon csak Rodtang aláírása szerepel, a ONE felhatalmazott igazgatója viszont nem írta alá.