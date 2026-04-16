A hatszoros olimpiai aranyérmes úszó különélő felesége, Kayla Rae Reid az Instagramon osztott meg egy – állítása szerint Lochte által írt – e-mailt, amelyben a sportoló új párját, Molly Gillihant „tízszer jobb anyának” nevezte. A 41 éves Ryan Lochte az üzenetben azt is írta Reidnek, hogy „nézze meg az ügyvédjének küldött ajánlatot, és lépjen tovább az aranyásó életével”. Reid a posztban úgy fogalmazott: „Ezzel kell megküzdenem minden egyes nap. Ez csak a jéghegy csúcsa… kimerült vagyok.”

Ryan Lochte-t visszavonulása óta sem kerülik a botrányok

Ryan Lochte magánélete a nyilvánosság előtt zajlik

A történet itt nem ért véget: Lochte új párja, Molly Gillihan szintén az Instagramon reagált, és élesen visszaszólt Reidnek. Gillihan „gyereknek” nevezte a háromgyermekes édesanyát, és azt állította, hogy Reid egy alkalommal betegen adta át az úszóval közös gyermeküket, majd elutazott egy „csajos hétvégére”.

A felek közötti feszültség nem új: Reid korábban már utalt arra, hogy Lochte jelenlegi kapcsolata még a házasságuk idején kezdődhetett. A válókeresetet 2025 márciusában nyújtották be.

Egy korszakos úszó, aki Phelps és Cseh László riválisa volt

Ryan Lochte a 2000-es és 2010-es évek egyik meghatározó úszója volt. Pályafutása során 12 olimpiai érmet – köztük hat aranyat – szerzett, (igaz, érmeinek egy részét már elárvereztette) és hosszú éveken át Michael Phelps egyik legnagyobb riválisának számított. Az amerikai klasszis többször is összecsapott Cseh Lászlóval is, különösen vegyesúszásban, ahol a korszak három meghatározó alakjaként tartották számon őket.

A három rivális: Cseh László, Phelps és Lochte a londoni olimpián

Az elmúlt években azonban egyre inkább a pályán kívüli problémái kerültek előtérbe. Lochte korábban elismerte, hogy komoly mentális nehézségekkel küzdött, és egy 2023-as autóbaleset után „nagyon sötét időszakba” került. Később rehabilitációs programban vett részt, és arról beszélt, hogy hónapokig küzdött a függőséggel. Korábban emlékezetes volt a riói olimpia körüli botránya, ami miatt komoly eltiltást is kapott.

„A szerhasználat nem megoldás, csak még rosszabbá teszi a helyzetet” – fogalmazott akkor. A sportoló akkor azt is elmondta, hogy józan maradt, és próbálja újraépíteni az életét.