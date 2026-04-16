Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Újabb botrány robbant ki Ryan Lochte körül. Nyilvánosságra került egy kemény hangvételű üzenet, amit az exfeleségének szánt, majd a barátnője is beszállt a vagdalkozásba. Ryan Lochte nem először került botrányos helyzetbe.

A hatszoros olimpiai aranyérmes úszó különélő felesége, Kayla Rae Reid az Instagramon osztott meg egy – állítása szerint Lochte által írt – e-mailt, amelyben a sportoló új párját, Molly Gillihant „tízszer jobb anyának” nevezte. A 41 éves Ryan Lochte az üzenetben azt is írta Reidnek, hogy „nézze meg az ügyvédjének küldött ajánlatot, és lépjen tovább az aranyásó életével”. Reid a posztban úgy fogalmazott: „Ezzel kell megküzdenem minden egyes nap. Ez csak a jéghegy csúcsa… kimerült vagyok.”

OMAHA, NEBRASKA - JUNE 18: Ryan Lochte speaks during a press conference during Day Six of the 2021 U.S. Olympic Team Swimming Trials at CHI Health Center on June 18, 2021 in Omaha, Nebraska. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ryan Lochte-t visszavonulása óta sem kerülik a botrányok
Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ryan Lochte magánélete a nyilvánosság előtt zajlik

A történet itt nem ért véget: Lochte új párja, Molly Gillihan szintén az Instagramon reagált, és élesen visszaszólt Reidnek. Gillihan „gyereknek” nevezte a háromgyermekes édesanyát, és azt állította, hogy Reid egy alkalommal betegen adta át az úszóval közös gyermeküket, majd elutazott egy „csajos hétvégére”.

A felek közötti feszültség nem új: Reid korábban már utalt arra, hogy Lochte jelenlegi kapcsolata még a házasságuk idején kezdődhetett. A válókeresetet 2025 márciusában nyújtották be.

Egy korszakos úszó, aki Phelps és Cseh László riválisa volt

Ryan Lochte a 2000-es és 2010-es évek egyik meghatározó úszója volt. Pályafutása során 12 olimpiai érmet – köztük hat aranyat – szerzett, (igaz, érmeinek egy részét már elárvereztette) és hosszú éveken át Michael Phelps egyik legnagyobb riválisának számított. Az amerikai klasszis többször is összecsapott Cseh Lászlóval is, különösen vegyesúszásban, ahol a korszak három meghatározó alakjaként tartották számon őket.

US swimmer Michael Phelps (C) poses on the podium with the gold medal flanked by silver medalist US swimmer Ryan Lochte (R) and bronze medalist Hungary's Laszlo Cseh (L) after winning the men's 200m individual medley swimming event at the London 2012 Olympic Games on August 2, 2012 in London. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)
A három rivális: Cseh László, Phelps és Lochte a londoni olimpián
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Az elmúlt években azonban egyre inkább a pályán kívüli problémái kerültek előtérbe. Lochte korábban elismerte, hogy komoly mentális nehézségekkel küzdött, és egy 2023-as autóbaleset után „nagyon sötét időszakba” került. Később rehabilitációs programban vett részt, és arról beszélt, hogy hónapokig küzdött a függőséggel. Korábban emlékezetes volt a riói olimpia körüli botránya, ami miatt komoly eltiltást is kapott.

„A szerhasználat nem megoldás, csak még rosszabbá teszi a helyzetet” – fogalmazott akkor. A sportoló akkor azt is elmondta, hogy józan maradt, és próbálja újraépíteni az életét.

 

