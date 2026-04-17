Két aranyérmet is szerzett az úszók országos bajnokságának csütörtöki napján Jackl Vivien Sopronban. A 17 éves tehetség még tavaly lett a korábban Hosszú Katinka edzőjeként sikeres Shane Tusup tanítványa, ám az együttműködéstől remélt fejlődés nemcsak hogy nem következett be, hanem Jackl most bevallotta, olyan mélyre került, hogy az úszás abbahagyását is fontolóra vette.

Jackl Vivien és Shane Tusup útjai elváltak egymástól

Shane Tusup vajon mit tett?

A Magyar Nemzet cikke szerint Jackl ezt mondta Tusupról: „Korántsem vagyok még csúcsformában, úgyhogy nagyon örülök az időnek, mégiscsak a kétszáz pillangó után sikerült szintet úsznom. Ahhoz képest, hogy januárban még alig volt állóképességem, kifejezetten jó érzés, hogy egyre jobban jövök vissza... Tavaly nagyon rossz eredményeket értem el, az ifi-vb után pedig elgondolkodtam azon, van-e egyáltalán értelme folytatni a sportolást. Nagyon mélyen voltam, de szerencsére sikerült kijönni belőle” – vallotta be Jackl.

Egyébként a fiatal sportoló visszatért régi edzőjéhez, Kocsis Mártához, és a jelek szerint kezd magára találni, mert például elsőként úszta meg az Európa-bajnoki szintet 1 500 gyorson.