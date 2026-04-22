Jackl Vivien pályafutása mesésen indult, ám Shane Tusup mellett látványosan visszaesett a teljesítménye, és mentálisan is mélypontra került. A fiatal úszó ezek után visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, és újra Tatabányán készül.

Jackl Vivient mentálisan össze kellett kaparni, miután távozott Shane Tusup edzőtől

Shane Tusup után jött a nehéz időszak

Jackl 2024-ben robbant be igazán a köztudatba: 15 évesen legyőzte Hosszú Katinkát 400 vegyesen az országos bajnokságon, majd 1500 gyorson felnőtt Európa-bajnok lett. A folytatás azonban már nem alakult ilyen fényesen. Shane Tusup irányítása alatt elmaradt a korábbi eredményeitől, a tavalyi év pedig különösen nehéznek bizonyult számára.

A soproni ob után Kocsis Márta őszintén beszélt arról, mekkora munkát kellett elvégezniük közösen.

Hogy a fizikai vagy mentális feladat jelentett-e nagyobb kihívást? Utóbbi. Vivinek újra rá kellett találnia az úszás örömére, ez együttesen sikerült, amihez alapot szolgáltat hosszú évek egyetértése

– idézte a Magyar Nemzet az edzőt.

A szakember azt is világossá tette, hogy a legnagyobb feladat nem a fizikai felkészítés volt.

„Nem akarok visszafelé mutogatni, de mentálisan össze kellett kaparni a tavalyi év után” – fogalmazott Kocsis Márta.

Négy arannyal tért vissza Jackl Vivien

A soproni országos bajnokságon Jackl Vivien 200 pillangón, 400 vegyesen, 800 és 1500 gyorson is győzött. Utóbbi három számban ráadásul a nyári Európa-bajnokság szintidejét is teljesítette.

Kocsis Márta elmondta, számukra nem elsősorban a helyezések számítottak.

„Sopronba úgy utaztunk el, hogy nem a helyezés, hanem Vivi időeredménye érdekelt. Tanítványom három nap pihenőt kapott, elvégre a 200 pillangó, a 800 és 1500 gyors mellett a 400 vegyes megnyerése egyaránt óriási erőfeszítésébe került. A négy diadalt nem rangsorolom, mindegyiknek megvan a maga értéke” – mondta.

Jackl Vivien maga is elismerte, mennyit jelent neki ez a visszatérés.

Elégedett vagyok magammal, egy nagyon rossz időszak után így visszatérni, ez jót tesz a lelkemnek, úgyhogy nagyon várom a nyarat, az ifi Eb-t és a felnőtt Eb-t

– nyilatkozta.