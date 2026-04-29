Zhao Xintong kedd reggel alaposan bekezdett a világbajnokságon Shaun Murphy elleni negyeddöntőben, 3-0-s vezetést harcolt ki. Ezt követően viszont formája alaposan visszaesett és öt frame-et bukott zsinórban, így Murphy 5-3-ra elhúzott. A snooker-vb esti folytatásán Zhao szépített, majd a 10. játékban egy meglehetősen bevállalós lökéssel próbálkozott.

Minden idők legjobb snooker lökése?

Fotó: ZHAI ZHENG / XINHUA

Minden idők legjobb snooker lökése?

A lökés előtt, Dominic Dale, a TNT Sport kommentátora nagyon kockázatosnak nevezte a próbálkozást.

„Most fontolgatja azt a pirosát a bal sarokba abban a bolyban? Ha elrontja, és úgy találja el azt a bolyt, akkor több golyót is játékba hozhat. Ez egy nagyon kockázatos lökés”

– ecsetelte Dale. A kínai címvédő úgy lökött, hogy tudta, ha elhibázza, szétszedi a pirosakat, és esélyt ad ellenfelének. Zhao azonban nemhogy hibázott, tökéletesen találta el a kiszemelt golyót, ami megtalálta az utat a bal sarokba. Ezután jött a dupla bónusz, ugyanis egy másik piros golyó a jobb sarokba esett, egy harmadik pedig újra a bal sarokban kötött ki.

„Beütötte!” – mondta a TNT kommentátora, Dale.

Sőt, hármat is. Hát, tessék, azt hiszem, ilyet még soha nem láttam profi snookerben.”

A kínainak nagy esélye volt megnyerni a frame-et, mivel a golyók alaposan szétszóródtak a lökés után, de 55-nél belehibázott. Murphy kontrázott, és megnyerte, ahogyan a következő frame-et is, így 7-5-re vezetett a kedd esti félidei szünetben.