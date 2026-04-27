Ronnie O’Sullivan sokáig úgy játszott a Crucible színházban, mintha már fél lábbal a snooker-világbajnokság negyeddöntőjében lenne. A hétszeres világbajnok 6-2-es vezetés után vasárnap este is erősen kezdett John Higgins ellen, előbb 8-3-ra, majd 9-4-re is meglépett.

Ekkor úgy tűnt, a Rakéta simán lezárhatja a nyolcaddöntő slágermeccsét, ám a folytatásban minden megváltozott. O’Sullivan játéka látványosan szétesett, Higgins pedig, bár ő sem remekelt, kihasználta ellenfele megingásait.

Ronnie O’Sullivan dühében az asztalra csapott

A feszültség a nap utolsó frame-jében robbant ki igazán. O’Sullivan 9-0-s hátrányban kapott esélyt, egy hosszú fal közeli pirossal megindulhatott volna, de elhibázta a nem megoldhatatlan lökést. A brit klasszis ekkor elvesztette a fejét, és dühében keményen odavágott az asztalra.

A jelenet jól mutatta, mennyire feszült volt a hétszeres világbajnok, akivel gyakran megesik, hogy a legnagyobb nyomás alatt nem tudja kordában tartani az indulatait.

A hibák ezután sem maradtak el. O’Sullivan ugyan még visszakerülhetett volna a játékba, de egy fontos piros után a fehér is leesett, Higgins pedig köszönte szépen az ajándékot, és 9-7-re felzárkózott.

Snooker-vb: Higgins fordíthat a hajrában

A mérkőzés 9-4-ig Ronnie O’Sullivan nyomasztó fölényéről szólt, utána azonban a Rakéta koncentrációja látványosan megbicsaklott. John Higgins egyelőre inkább ellenfele hibáiból él, de a skót legenda már lőtávolon belül van.

Stephen Hendry szerint Higgins akár a fordításra is képes lehet. A párharc hétfői záró szakasza így óriási izgalmakat ígér: a győzelemhez 13 frame-et kell nyerni, O’Sullivannek pedig gyorsan össze kell szednie magát, ha nem akar hatalmas pofonba beleszaladni a snooker-vb egyik legnagyobb rangadóján.