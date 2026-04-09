A Riói Olimpiai Velodrome nyolc éven belül már harmadszor gyulladt ki, ezúttal a stadion teteje kapott lángra szerdán, a látvány egészen félelmetes volt.

A riói olimpia ikonikus stadionja megint lángra kapott

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Kigyulladt a riói stadion

A mentőszolgálatok hajnali 4 óra 17 perc körül értek a helyszínre, addigra már az aréna tetejének a felét elpusztította a tűz. Mintegy 80 tűzoltó 20 tűzoltóautóval küzdött a lángtenger ellen, miközben fekete füstfelhők emelkedtek a brazil metropolisz fölé. A hatóságok szerint a tűz nagyrészt a vászonborítású tetőre korlátozódott. A riói tűzoltóság közlése szerint a stadion belső szerkezetében nem keletkezett kár.

Incêndio destrói cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio; é a terceira vez que a arena pega fogo.



A pista do Velódromo, feita de madeira importada da Sibéria, não sofreu danos. A Prefeitura do Rio ainda calcula os prejuízos.



Confira a reportagem completa:… pic.twitter.com/XmoJK1MWkQ — Jornal Nacional (@jornalnacional) April 9, 2026

Elkerültük a súlyos tragédiát. Nem ismerjük az okot, azt csak a helyszíni vizsgálat derítheti ki, de tény, hogy a tűz kívülről, a ponyváról indult.

A velodrom teteje teljes egészében műanyagból készült. Ez a ponyva megolvadt, és egy pókhálóhoz nagyon hasonló anyagot bocsátott ki” – olvasható a rióiak közleményében.

Szerencsére sérültekről nem érkezett jelentés, és a lángokat már sikerült megfékezni. A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.