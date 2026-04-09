A Riói Olimpiai Velodrome nyolc éven belül már harmadszor gyulladt ki, ezúttal a stadion teteje kapott lángra szerdán, a látvány egészen félelmetes volt.
Kigyulladt a riói stadion
A mentőszolgálatok hajnali 4 óra 17 perc körül értek a helyszínre, addigra már az aréna tetejének a felét elpusztította a tűz. Mintegy 80 tűzoltó 20 tűzoltóautóval küzdött a lángtenger ellen, miközben fekete füstfelhők emelkedtek a brazil metropolisz fölé. A hatóságok szerint a tűz nagyrészt a vászonborítású tetőre korlátozódott. A riói tűzoltóság közlése szerint a stadion belső szerkezetében nem keletkezett kár.
Elkerültük a súlyos tragédiát. Nem ismerjük az okot, azt csak a helyszíni vizsgálat derítheti ki, de tény, hogy a tűz kívülről, a ponyváról indult.
A velodrom teteje teljes egészében műanyagból készült. Ez a ponyva megolvadt, és egy pókhálóhoz nagyon hasonló anyagot bocsátott ki” – olvasható a rióiak közleményében.
Szerencsére sérültekről nem érkezett jelentés, és a lángokat már sikerült megfékezni. A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.
