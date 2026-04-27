Rendkívüli

Óriási orosz leégés Afrikában – lelőtt helikopter, visszavonuló katonák, teljes káosz

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

Coco Gauff rosszul lett a Madridban zajló salakpályás tenisztornán. A női világranglistán harmadik helyezett teniszező ápolásra szorult, ám szinte csodával határos módon folytatni tudta a meccset, amit három szettben meg is nyert.

A madridi salakpályás tenisztorna harmadik fordulójában a világranglistán harmadik Coco Gauff a román Sorana Cirstea ellen lépett pályára a legjobb 16 közé jutásért. A Grand Slam-győztes amerikai teniszezőt a korai kiesés fenyegette, mivel hátrányba került, ráadásul rosszullét is hátráltatta. Gauff az első szett végén elhányta magát a pálya szélén, majd orvosi szünetet kellett kérnie.

A klasszis amerikai teniszező, Coco Gauff megterhelő meccsen van túl
Fotó: MIGUEL REIS / NurPhoto

A világsztár teniszező csodát tett a rosszulléte után

A 22 éves játékos végül fordítani tudott és továbbjutott, majd a meccs utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a hányás valójában segített neki a győzelemben.

Nem tudom, hogyan sikerült megcsinálnom. Csak azzal küzdöttem, hogy megpróbáljam bent tartani az ételt. De miután hánytam – és az első szett után sikerült is hánynom –, kicsit jobban éreztem magam. 

Egyszerűen nehéz mérkőzés volt. Azt hiszem, elkaptam azt a madridi gyomorvírust, ami most terjed. Általában nem szoktam megbetegedni. Ma egyszerűen nem volt szerencsém” – mondta Gauff, akinek a vérnyomását is megmérték a meccsen, de végül folytatni tudta, és csodával határos módon továbbjutott.

Az amerikai játékos elismerte, hogy kapott néhány tablettát a rosszulléte kezelésére, azok pedig szinte azonnal hatottak.

Tényleg kezdtem jobban érezni magam, már nem volt olyan érzésem, hogy hánynom kell. Kaptam néhány tablettát, azok határozottan segítettek. 

De nagyon fáradt voltam… Eleinte szó szerint csak arra törekedtem, hogy bent tartsam, amit ettem. Miután kaptam valamit, ami segített ebben, már csak hányingerem volt és fáradt voltam. De ezt el tudtam viselni” – tette hozzá a 22 éves sztár, aki a következő fordulóban a 13. helyen kiemelt Linda Noskova ellen lép pályára.

  • Kapcsolódó cikkek
A teniszsztár szexi barátnője a pólóján hirdeti, hogy szingli lett – kép
Nem védheti meg a címét a Roland Garroson a világ egyik legjobb teniszezője
Arina Szabalenka felrobbantotta az internetet hálóinges képeivel – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!