Még márciusban számoltunk be arról az Origón Törőcsik Zsófia kapcsán, hogy az edzések alapján már akkor remek formában volt, ugyanis már szinte minden szakágban – bifin (két uszony), monofin (egy uszony) és free immersion (uszony nélküli mélységi merülés) – elérte a 100 métert, utóbbiban néhány méterre megközelítve az aktuális világcsúcsot.

Törőcsik Zsófia és a 105 méter

Törőcsik Zsófia elképesztő világcsúcsa!

Nos, akkor megközelítette, áprilisban meg is döntötte a világcsúcsot a Fülöp-szigeteknél zajló versenyen, a free immersion új világcsúcsa immár 105 méter, köszönhetően a magyar klasszisnak. Adjuk is át az érintettnek a szót a rekordja megszületése kapcsán: "Nehéz merülés volt, szél, erős áramlat nehezítette a pályát és az órámon valamiért nem indult el a program, ami a hangjelzéseket adta volna lefelé, így érzésből és a víz sötétedéséből saccoltam, hogy milyen mélységnél járok épp. Nagyon fáradt vagyok, szerencsére holnap pihenőnap. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki követi az utam és szurkol!"