Anthony Joshua végre július 25-én Rijádban visszatérhet a kevéssé ismert, de állítólag nagy ütéseket hozó albán Kristian Prenga ellen egy felhozó meccs keretein belül. Ez az első része annak a megállapodásnak, amely a Tyson Fury-vel vívott brit csatában éri el tetőpontját.

Tyson Fury (bal oldalon) végre összecsaphat Anthony Joshuával

A nagy csata: Tyson Fury vs. Anthony Joshua

A dátum az év vége felé lesz, valószínűleg novemberben. A helyszín kapcsán egy kicsit valószínűbb a dublini Croke Park, mint a Wembley, ami megerősíti azt a bizonyosságot, hogy mindezt rengeteg pénz teszi lehetővé. Ami Fury-t illeti, aki most a Man-sziget adóparadicsomában él, milliókat takarítana meg, ha AJ-vel a Smaragd-szigeten bokszolna, ahelyett, hogy az Egyesült Királyságban (potenciálisan fejenként 20-30 millió dollárt kereshetnek majd a korábbi világbajnok bokszolók).

Joshua azt mondta: „Nem titok, hogy időt szántam az újjáépítésre (nemcsak barátai elvesztése miatt, hanem Daniel Dubois általi kiütése után is), készen állok arra, hogy visszatérjek a ringbe. Alig várom, hogy ott folytassam, ahol abbahagytam.” Fury pedig azt: „A miénk a legnagyobb meccs a világ bokszában jelenleg. Valójában az egyetlen meccs, ami érdekel, mióta (ötödik alkalommal!) visszatértem.”